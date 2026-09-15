Beşiktaş, Avrupa'da sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası, çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı futbol turnuvasında ilk maçlar, çarşamba ve 17 Eylül Perşembe günü oynayacak.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Çarşamba:
19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)
19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)
22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)
22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)
22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)
22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)
17 Eylül Perşembe:
19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)
19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)
22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)
22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)
22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)
22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)
22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Çarşamba:
19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)
19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)
22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)
22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)
22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)
22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)
17 Eylül Perşembe:
19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)
19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)
22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)
22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)
22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)
22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)
22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)