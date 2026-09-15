15 Eylül
Rayo Vallecano-Espanyol
20:00
15 Eylül
Alaves-Valencia
21:00
15 Eylül
Elche-Real Madrid
22:30
15 Eylül
West Ham United-Fulham
21:45
15 Eylül
Ipswich Town-Arsenal
22:00
15 Eylül
Liverpool-Tottenham
22:00
15 Eylül
Ajax-Willem
21:00

Bodrum FK'da golcüler sahne aldı!

Bodrum FK, ligdeki ilk galibiyetini yeni golcüleriyle aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 11:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da golcüler sahne aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1'inci Lig'de haftaya lider giren Batman Petrolspor'u evinde 4-0 yenip 7'nci haftada galibiyetle tanışan Bodrum Futbol Kulübü'nde yeni golcüler sahneye çıkmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaz döneminde takımın önemli gol ayaklarından Taulant Seferi, Pedro Brazao ve Ali Habeşoğlu'nu satan yeşil-beyazlılar ilk 6 haftada büyük gol sıkıntısı çekti. Kamerunlu tecrübeli yıldız Vincent Aboubakar ve Brezilyalı forvet Fernando'yu kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi, Batman Petrolspor maçında golcülerinden verim aldı.

Vincent Aboubakar 4-0 kazanılan müsabakanın 32'nci dakikasında perdeyi açan golü atarak siftah yaptı. Ardından Brezilyalı Fernando 45'inci dakikada ağları sarsıp farkı ikiye çıkardı. Fernando bu kez 65'te sahneye çıktı, kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü kaydetti. Haftalar sonra 3 puan sevinci yaşayan Bodrum Futbol Kulübünde 34 yaşındaki Aboubakar ve 33 yaşındaki Fernando'nun performansları camiayı gelecek adına umutlandırdı. İki golcü Türkiye'de daha önce farklı takımlarda forma giymişti.

7 puanla 14'üncü basamakta yer alan Bodrum FK bu hafta deplasmanda Pendikspor'la oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.