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Filenin Efeleri, son 16 turu için sahaya çıkıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turu için Letonya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 10:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri, son 16 turu için sahaya çıkıyor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası D Grubu beşinci ve son maçında çarşamba günü Letonya ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 4 maçta 1 galibiyet aldı ve hanesine 3 puan yazdırdı.

Bir maç eksiği bulunan Letonya'nın da 1 galibiyet sonucu 3 puanı bulunuyor. Letonya, bugün TSİ 17.00'de grup sonuncusu İsviçre ile mücadele edecek.

İlk 4 sıradaki takımın son 16 turuna yükseleceği grupta Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda yoluna devam edebilme adına Letonya ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Son 16 mücadelesi

D Grubu'nda Fransa, Almanya ve Romanya, son 16 turuna yükselmeyi garantilerken Türkiye ve Letonya, son bileti almak için mücadele edecek.

Letonya'nın bugün İsviçre karşısında alacağı sonuç, Türkiye'nin son maç öncesindeki hesabını doğrudan etkileyecek.

Letonya'nın kazanması halinde ay-yıldızlı ekibin son 16 turuna yükselmesi için alacağı galibiyetin set skoru da önemli olacak.

İsviçre'nin kazanması durumunda ise Türkiye-Letonya maçının galibi Bulgaristan'da düzenlenecek son 16 turuna yükselecek.

Grup maçlarında aldıkları sonuçların ardından Türkiye, dünya sıralamasında 12. basamağa gerilerken Letonya 48. sıraya düştü.

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