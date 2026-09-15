Galatasaray'dan zirveye ambargo!

Galatasaray, Süper Lig'de zirveye adeta ambargo koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son 4 sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, son 91 haftanın da 85'ini lider tamamladı. Galatasaray, bu süreçte rakiplerine büyük üstünlük kurdu.
Galatasaray'ın zirvedeki hakimiyetini sadece birkaç takım kısa süreliğine bozabildi. Sarı-kırmızılılar dışında sadece Konyaspor, Amedspor ve Gençlerbirliği 1'er hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Beşiktaş ise bu periyotta 3 hafta zirvede yer aldı.
Galatasaray'ın zirvedeki hakimiyeti dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin uzun süren liderlik hasreti de öne çıktı. Sarı-lacivertliler, Şubat 2024'ten bu yana Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturamadı.
Ayrıca Galatasaray son 4 sezonda elde ettiği şampiyonlukların ardından bu sezon da zirvenin en güçlü adayları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, son 91 haftada 85 kez liderlik koltuğunda bulunarak Süper Lig'deki istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi. Galatasaray'ın bu üstünlüğü, rakipleriyle arasındaki zirve farkını da net şekilde ortaya koydu.
Galatasaray'ın zirvedeki hakimiyetini sadece birkaç takım kısa süreliğine bozabildi. Sarı-kırmızılılar dışında sadece Konyaspor, Amedspor ve Gençlerbirliği 1'er hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Beşiktaş ise bu periyotta 3 hafta zirvede yer aldı.
Galatasaray'ın zirvedeki hakimiyeti dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin uzun süren liderlik hasreti de öne çıktı. Sarı-lacivertliler, Şubat 2024'ten bu yana Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturamadı.
Ayrıca Galatasaray son 4 sezonda elde ettiği şampiyonlukların ardından bu sezon da zirvenin en güçlü adayları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, son 91 haftada 85 kez liderlik koltuğunda bulunarak Süper Lig'deki istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi. Galatasaray'ın bu üstünlüğü, rakipleriyle arasındaki zirve farkını da net şekilde ortaya koydu.