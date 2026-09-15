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Galatasaray'dan zirveye ambargo!

Galatasaray, Süper Lig'de son 91 haftanın 85'inde zirvede yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 09:56
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan zirveye ambargo!
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Galatasaray, Süper Lig'de zirveye adeta ambargo koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son 4 sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, son 91 haftanın da 85'ini lider tamamladı. Galatasaray, bu süreçte rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Galatasaray'ın zirvedeki hakimiyetini sadece birkaç takım kısa süreliğine bozabildi. Sarı-kırmızılılar dışında sadece Konyaspor, Amedspor ve Gençlerbirliği 1'er hafta liderlik koltuğunda oturabildi. Beşiktaş ise bu periyotta 3 hafta zirvede yer aldı.

Galatasaray'ın zirvedeki hakimiyeti dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin uzun süren liderlik hasreti de öne çıktı. Sarı-lacivertliler, Şubat 2024'ten bu yana Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturamadı.

Ayrıca Galatasaray son 4 sezonda elde ettiği şampiyonlukların ardından bu sezon da zirvenin en güçlü adayları arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, son 91 haftada 85 kez liderlik koltuğunda bulunarak Süper Lig'deki istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi. Galatasaray'ın bu üstünlüğü, rakipleriyle arasındaki zirve farkını da net şekilde ortaya koydu.  

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