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14 Eylül
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0-2
14 Eylül
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21:45

Roma ligde doludizgin gidiyor!

İtalya Serie A'da Roma, Torino'yu deplasmanda 2-0 mağlup etti. Roma, lige 4'te 4 ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Roma ligde doludizgin gidiyor!
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, Torino deplasmanına konuk oldu. Roma, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren gollerden ilkini 40. dakikada Donyell Malen attı. Hollandalı golcü, bu sezon ligde 4 maçta 6 gole ulaştı. Roma'nın ikinci golünü 90+3. dakikada Niccolo Pisilli attı.

Torino'da Emirhan İlkhan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Roma, ligde 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükseltti. Torino ise 3 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Roma, sahasında Inter'i ağırlayacak. Torino, Bologna deplasmanına gidecek.

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