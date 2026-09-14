İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, Torino deplasmanına konuk oldu. Roma, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmada Roma'ya galibiyeti getiren gollerden ilkini 40. dakikada Donyell Malen attı. Hollandalı golcü, bu sezon ligde 4 maçta 6 gole ulaştı. Roma'nın ikinci golünü 90+3. dakikada Niccolo Pisilli attı.
Torino'da Emirhan İlkhan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Roma, ligde 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükseltti. Torino ise 3 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Roma, sahasında Inter'i ağırlayacak. Torino, Bologna deplasmanına gidecek.
Torino'da Emirhan İlkhan, 59. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından Roma, ligde 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükseltti. Torino ise 3 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Roma, sahasında Inter'i ağırlayacak. Torino, Bologna deplasmanına gidecek.