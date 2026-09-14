Como'dan zirve yolunda kritik galibiyet!

Como ile Parma, Serie A'nın 4. haftasında Stadio Giuseppe Sinigaglia'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE COMO İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmada Como, 23. dakikada Ramon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Nico Paz'ın asistinde fileleri havalandıran Ramon, takımını üstünlüğe taşıdı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Como, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
KAIKI FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Como, 83. dakikada Kaiki'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın sona ermesine kısa süre kala Parma yeniden umutlandı. 90+2. dakikada Romero, Parma'nın golünü kaydederek farkı 1'e indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Como, Parma'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Como, Serie A'da 4 maç sonunda 10 puana yükselerek 2. sıradaki yerini korudu. Parma ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.
Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE COMO İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmada Como, 23. dakikada Ramon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Nico Paz'ın asistinde fileleri havalandıran Ramon, takımını üstünlüğe taşıdı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Como, soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
KAIKI FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Como, 83. dakikada Kaiki'nin attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın sona ermesine kısa süre kala Parma yeniden umutlandı. 90+2. dakikada Romero, Parma'nın golünü kaydederek farkı 1'e indirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Como, Parma'yı 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Como, Serie A'da 4 maç sonunda 10 puana yükselerek 2. sıradaki yerini korudu. Parma ise 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.