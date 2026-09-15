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Emirhan Topçu performansıyla göz dolduruyor

Beşiktaş'ın hocası Vincenzo Italiano, Emirhan Topçu'yu stoper hattının lider ismi haline getirdi. Forma rekabetinde Djalo ve Agbadou'nun önünde yer alan başarılı futbolcu zorluk derecesi yüksek müsabakaların tamamında 11'de yer alırken, Eyüp ve Çorum maçlarında dinlendirildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 10:24
Haber: Milliyet, Fotoğraf: bjk.com.tr
Emirhan Topçu performansıyla göz dolduruyor
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Beşiktaş'ın Ağustos 2024'te 3.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Emirhan Topçu, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile gerçek kimliğini bulmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan hoca takımdaki birçok oyuncu gibi Emirhan'ın performansını da artırmayı başardı.

DAHA ÖNCE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

Emirhan 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında düzenli forma şansı bulsa da tıpkı siyah-beyazlı takım gibi beklentilerin altında kalmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ise çok farklı bir performans sergiliyor. Teknik patron Italiano, Emirhan'ı savunma hattının lider oyuncusu haline getirdi. Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland, Hrdec Kralove ve Kauno Zalgiris ile oynadıkları 6 maçta da Emirhan Topçu'ya ilk 11'de forma verirken 90'ar dakika sahada tuttu.

5 MAÇTA 11 BAŞLADI

Emirhan, Trendyol Süper Lig'de 5 maçın üçünde ilk 11'de yer aldı, 2 müsabakada yedek bekledi. Alanyaspor, Fenerbahçe ve Erzurumspor maçlarında 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, Eyüpspor ve Çorum FK karşılaşmalarında görev yapmadı.

Italiano'nun Emirhan'ı zorluk derecesi yüksek maçlarda ilk 11'de sahaya sürerken, mütevazı rakiplerle oynanan karşılaşmalarda dinlendirmesi dikkat çekti. Deneyimli hocanın yoğun maç trafiği içinde başarılı futbolcuyu benzer şekilde kullanmayı planladığı ifade edildi.

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