Emirhan Topçu performansıyla göz dolduruyor

Beşiktaş'ın Ağustos 2024'te 3.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Emirhan Topçu, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile gerçek kimliğini bulmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan hoca takımdaki birçok oyuncu gibi Emirhan'ın performansını da artırmayı başardı.
DAHA ÖNCE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI
Emirhan 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında düzenli forma şansı bulsa da tıpkı siyah-beyazlı takım gibi beklentilerin altında kalmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ise çok farklı bir performans sergiliyor. Teknik patron Italiano, Emirhan'ı savunma hattının lider oyuncusu haline getirdi. Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland, Hrdec Kralove ve Kauno Zalgiris ile oynadıkları 6 maçta da Emirhan Topçu'ya ilk 11'de forma verirken 90'ar dakika sahada tuttu.
5 MAÇTA 11 BAŞLADI
Emirhan, Trendyol Süper Lig'de 5 maçın üçünde ilk 11'de yer aldı, 2 müsabakada yedek bekledi. Alanyaspor, Fenerbahçe ve Erzurumspor maçlarında 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, Eyüpspor ve Çorum FK karşılaşmalarında görev yapmadı.
Italiano'nun Emirhan'ı zorluk derecesi yüksek maçlarda ilk 11'de sahaya sürerken, mütevazı rakiplerle oynanan karşılaşmalarda dinlendirmesi dikkat çekti. Deneyimli hocanın yoğun maç trafiği içinde başarılı futbolcuyu benzer şekilde kullanmayı planladığı ifade edildi.
DAHA ÖNCE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI
Emirhan 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında düzenli forma şansı bulsa da tıpkı siyah-beyazlı takım gibi beklentilerin altında kalmıştı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ise çok farklı bir performans sergiliyor. Teknik patron Italiano, Emirhan'ı savunma hattının lider oyuncusu haline getirdi. Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Midtjylland, Hrdec Kralove ve Kauno Zalgiris ile oynadıkları 6 maçta da Emirhan Topçu'ya ilk 11'de forma verirken 90'ar dakika sahada tuttu.
5 MAÇTA 11 BAŞLADI
Emirhan, Trendyol Süper Lig'de 5 maçın üçünde ilk 11'de yer aldı, 2 müsabakada yedek bekledi. Alanyaspor, Fenerbahçe ve Erzurumspor maçlarında 11'de sahaya çıkan başarılı futbolcu, Eyüpspor ve Çorum FK karşılaşmalarında görev yapmadı.
Italiano'nun Emirhan'ı zorluk derecesi yüksek maçlarda ilk 11'de sahaya sürerken, mütevazı rakiplerle oynanan karşılaşmalarda dinlendirmesi dikkat çekti. Deneyimli hocanın yoğun maç trafiği içinde başarılı futbolcuyu benzer şekilde kullanmayı planladığı ifade edildi.