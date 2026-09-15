14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-0
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
4-0
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
4-1
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
1-2
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
5-3

Süper Lig'de 5. hafta sonrası puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Galatasaray 13 puanla liderliğini sürdürürken, Beşiktaş 12 puanla ikinci sırada yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 00:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 5. hafta sonrası puan durumu
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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla tamamlandı. Haftanın ardından Galatasaray 13 puanla zirvedeki yerini korurken, Beşiktaş 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Amed Sportif Faaliyetler 10 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kasımpaşa 9 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ise 9'ar puanla sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı.

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında aldığı beraberliğin ardından 7 puanla 11. sırada kaldı.

SıraTakımOGBMAVP
1 Galatasaray 5 4 1 0 +7 13
2 Beşiktaş 5 4 0 1 +8 12
3 Amed Sportif Faaliyetler 5 3 1 1 +7 10
4 Kasımpaşa 5 2 3 0 +2 9
5 Çaykur Rizespor 5 3 0 2 +1 9
6 Kocaelispor 5 3 0 2 +1 9
7 Gaziantep FK 5 2 2 1 +2 8
8 Corendon Alanyaspor 5 2 2 1 +1 8
9 Trabzonspor 5 2 1 2 +4 7
10 Arca Çorum FK 5 2 1 2 +2 7
11 Fenerbahçe 5 2 1 2 +2 7
12 Gençlerbirliği 5 2 1 2 -4 7
13 İstanbul Başakşehir 5 1 1 3 -5 4
14 Samsunspor 5 1 1 3 -5 4
15 Erzurumspor FK 5 1 1 3 -9 4
16 TÜMOSAN Konyaspor 5 1 0 4 -4 3
17 Eyüpspor 5 1 0 4 -6 3
18 Göztepe 5 0 2 3 -4 2
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