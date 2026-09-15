Süper Lig'de 5. hafta sonrası puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta, Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmayla tamamlandı. Haftanın ardından Galatasaray 13 puanla zirvedeki yerini korurken, Beşiktaş 12 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amed Sportif Faaliyetler 10 puanla üçüncü sırada yer alırken, Kasımpaşa 9 puanla dördüncü basamakta bulunuyor. Çaykur Rizespor ve Kocaelispor ise 9'ar puanla sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı.
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında aldığı beraberliğin ardından 7 puanla 11. sırada kaldı.
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında aldığı beraberliğin ardından 7 puanla 11. sırada kaldı.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1
|Galatasaray
|5
|4
|1
|0
|+7
|13
|2
|Beşiktaş
|5
|4
|0
|1
|+8
|12
|3
|Amed Sportif Faaliyetler
|5
|3
|1
|1
|+7
|10
|4
|Kasımpaşa
|5
|2
|3
|0
|+2
|9
|5
|Çaykur Rizespor
|5
|3
|0
|2
|+1
|9
|6
|Kocaelispor
|5
|3
|0
|2
|+1
|9
|7
|Gaziantep FK
|5
|2
|2
|1
|+2
|8
|8
|Corendon Alanyaspor
|5
|2
|2
|1
|+1
|8
|9
|Trabzonspor
|5
|2
|1
|2
|+4
|7
|10
|Arca Çorum FK
|5
|2
|1
|2
|+2
|7
|11
|Fenerbahçe
|5
|2
|1
|2
|+2
|7
|12
|Gençlerbirliği
|5
|2
|1
|2
|-4
|7
|13
|İstanbul Başakşehir
|5
|1
|1
|3
|-5
|4
|14
|Samsunspor
|5
|1
|1
|3
|-5
|4
|15
|Erzurumspor FK
|5
|1
|1
|3
|-9
|4
|16
|TÜMOSAN Konyaspor
|5
|1
|0
|4
|-4
|3
|17
|Eyüpspor
|5
|1
|0
|4
|-6
|3
|18
|Göztepe
|5
|0
|2
|3
|-4
|2