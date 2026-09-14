Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal evinde kaybetti

La Liga'nın 5. haftasında Villarreal ile Real Betis karşı karşıya geldi. Konuk ekip Real Betis, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin de rakipleri arasında yer alan Villarreal, karşılaşmaya golle başlayan taraf oldu.
VILLARREAL ÖNE GEÇTİ
29. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Renato Veiga topu kafayla indirdi. Gerard Moreno, önüne gelen topu akıl dolu bir vuruşla ağlara göndererek Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.
BETIS 4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ
Real Betis, 39. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Cucho Hernandez, yerden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
43. dakikada bu kez Natan sahneye çıktı. Ceza sahası içinde seken topla buluşan Betisli oyuncu, yerden sağ direğin içine yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Real Betis, Villarreal deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
VILLARREAL ÖNE GEÇTİ
29. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Renato Veiga topu kafayla indirdi. Gerard Moreno, önüne gelen topu akıl dolu bir vuruşla ağlara göndererek Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.
BETIS 4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ
Real Betis, 39. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Cucho Hernandez, yerden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
43. dakikada bu kez Natan sahneye çıktı. Ceza sahası içinde seken topla buluşan Betisli oyuncu, yerden sağ direğin içine yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Real Betis, Villarreal deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.