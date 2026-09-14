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Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal evinde kaybetti

La Liga'nın 5. haftasında Real Betis, deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 23:53
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin rakibi Villarreal evinde kaybetti
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La Liga'nın 5. haftasında Villarreal ile Real Betis karşı karşıya geldi. Konuk ekip Real Betis, geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin de rakipleri arasında yer alan Villarreal, karşılaşmaya golle başlayan taraf oldu.

VILLARREAL ÖNE GEÇTİ

29. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Renato Veiga topu kafayla indirdi. Gerard Moreno, önüne gelen topu akıl dolu bir vuruşla ağlara göndererek Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

BETIS 4 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Real Betis, 39. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Cucho Hernandez, yerden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

43. dakikada bu kez Natan sahneye çıktı. Ceza sahası içinde seken topla buluşan Betisli oyuncu, yerden sağ direğin içine yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Real Betis, Villarreal deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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