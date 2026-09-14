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Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi!

Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 23:56
Haber: AA, Fotoğraf: Antalyaspor.com.tr
Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi!
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Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Özköylü için resmi imza töreninin yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

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