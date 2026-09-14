Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi!

Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Özköylü için resmi imza töreninin yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Özköylü için resmi imza töreninin yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.