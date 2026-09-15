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Galatasaray'dan Montella'ya Deniz Gül mesajı

Deniz Gül, Galatasaray formasıyla ilk kez Kocaeli maçında 11'de yer alırken olumlu puan topladı. Sarı-kırmızılı yetkililer, genç golcünün, A Milli Takım'ın santrfor sorununa çözüm olabileceğini yorumunu yaptı.

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calendar 15 Eylül 2026 08:36
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'dan Montella'ya Deniz Gül mesajı
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Galatasaray formasıyla ilk kez Kocaelispor karşısında 11'de sahaya çıkan Deniz Gül başarılı performansıyla beğeni topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 22 yaşındaki 1.92'lik santrfor, Victor Osimhen'in yokluğunda bulduğu şansı iyi değerlendirdi ve önemli bir kazanım olacağının sinyallerini verdi.

MONTELLA'YA MESAJ

Galatasaraylı yetkililere göre Deniz Gül, Kocaelispor maçında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da mesaj gönderdi. sarı-kırmızılı idareciler, Deniz'in ay-yıldızlı ekibin santrfor sorununa çözüm olabileceğini belirterek, "Montella izlediyse etkilenmiştir. Deniz Gül performansıyla net bir mesaj verdi" değerlendirmesinde bulundu.



TRANSFERDE ROL OYNADI

Çocukken Galatasaray tribünlerinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Deniz Gül'ün Porto'dan transferinde bu detay da rol oynamıştı. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen genç golcünün büyük bir tutkuyla oynadığı vurgulandı.

TORREIRA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Türkçe röportaj vermemesine rağmen Deniz'in Türkçeyi gayet iyi konuştuğu belirtildi. Genç oyuncuyu özellikle Lucas Torreira'nın kanatları altına aldığı, milli oyuncuların yanı sıra Uruguaylı futbolcunun da Deniz Gül ile yakından ilgilendiği aktarıldı.  

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