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Trabzonspor'da gündem Thomas Reis ve Stefano Pioli!

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Bordo-mavililerde gündemde Thomas Reis ve Stefano Pioli yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 09:14
Haber: Sabah
Trabzonspor'da gündem Thomas Reis ve Stefano Pioli!
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Konyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray maçı öncesi yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla STEFANO PIOLI'DE DURUM

Bordo mavili yönetim, bir süredir temas halinde olduğu adaylarla pazarlıklarını sürdürüyor. Listesinin üst sıralarında yer alan Stefano Pioli ile önemli mesafe alındı. Taraflar an itibarıyla yıllık ücret, sözleşme süresi ve Pioli'nin yanında getireceği yardımcı antrenör ekibinin nasıl oluşturulacağı gibi kritik maddeleri müzakere ediyor.

Alınan bilgilere göre 2+1 yıllık sözleşme talep eden İtalyan çalıştırıcı, takımın bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları analiz edip Başkan Ertuğrul Doğan'a özel bir rapor sundu ve Konyaspor maçını da ekran başında canlı takip etti. Bu hamle Pioli'nin, Trabzonspor projesine ne kadar istekli ve motive olduğunu ortaya koyuyor.

THOMAS REIS HAMLESİ

Trabzonspor, Ludogorets teknik direktörü Thomas Reis için kulübüyle ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Alman teknik adam, Türkiye'de daha önce Samsunspor'da görev almıştı.

YERLİDE TEK ADAY

Trabzonsporlu idareciler bir yandan da camianın dinamiklerini en iyi bilen ismi Şenol Güneş ile eş zamanlı temas halinde... Kriz dönemlerinde takımı ayağa kaldırma tecrübesine sahip olan 74 yaşındaki hoca ile yapılan görüşmelerin de oldukça ciddi bir boyutta ilerlediği öğrenildi. Trabzonspor'un tek yerli adayı Güneş... Bordo- mavili kurmayların, Galatasaray karşılaşması öncesinde, yeni teknik direktörü netleştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

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