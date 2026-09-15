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Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat 7. sezon tarihi belli oldu mu?
Haber Tarihi: 15 Eylül 2026 12:04 -
Güncelleme Tarihi:
15 Eylül 2026 12:04
Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat 7. sezon tarihi belli oldu mu?
Teşkilat dizisinin 7. sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yaz sezonunun sona ermesiyle dizilerin yeni sezonu ekranlardaki yerini aldı. Bu kapsamda TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat hakkında da araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. Peki Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...
Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi sorgulanıyor. Teşkilat, 7. sezonuyla pazar akşamları ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan Teşkilat dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda diziye sürpriz isimler dahil olacak. Peki Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...
TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?Teşkilat'ın 7. sezon ilk bölümünün 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde kurulan çok gizli bir ekibin, ülkenin güvenliğini hedef alan küresel güçlere, terör örgütlerine ve dış istihbarat yapılarına karşı verdiği nefes kesici mücadeleyi konu alır.
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