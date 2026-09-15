Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat 7. sezon tarihi belli oldu mu?

Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihi sorgulanıyor. Teşkilat, 7. sezonuyla pazar akşamları ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla ön plana çıkan Teşkilat dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda diziye sürpriz isimler dahil olacak. Peki Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

Teşkilat'ın 7. sezon ilk bölümünün 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) bünyesinde kurulan çok gizli bir ekibin, ülkenin güvenliğini hedef alan küresel güçlere, terör örgütlerine ve dış istihbarat yapılarına karşı verdiği nefes kesici mücadeleyi konu alır.