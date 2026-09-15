UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı

UEFA, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek kulüp organizasyonlarının final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak statları açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Avrupa futbolunun en prestijli kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2028 finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. 2029 yılında ise final heyecanına Barcelona'daki Camp Nou ev sahipliği yapacak.





Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2028 finalinin adresi Lyon'daki Parc OL olurken, 2029 finali Cardiff Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.





UEFA Avrupa Ligi kupası 2028'de Bükreş'teki Ulusal Arena'da sahibini bulacak. Organizasyonun 2029 finali ise Belgrad Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.





Konferans Ligi'nde 2028 finali Torino'daki Allianz Stadyumu'nda, 2029 finali ise Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak.





UEFA Süper Kupa için de iki yeni ev sahibi belli oldu. 2027'de Amsterdam'daki Johan Cruyff ArenA, 2028'de ise Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Astana Arena organizasyona ev sahipliği yapacak.





UEFA'nın açıkladığı final statları şöyle:



