15 Eylül
Rayo Vallecano-Espanyol
20:00
15 Eylül
Alaves-Valencia
21:00
15 Eylül
Elche-Real Madrid
22:30
15 Eylül
West Ham United-Fulham
21:45
15 Eylül
Ipswich Town-Arsenal
22:00
15 Eylül
Liverpool-Tottenham
22:00
15 Eylül
Ajax-Willem
21:00

UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı

UEFA 2027, 2028 ve 2029'da finallere ev sahipliği yapacak stadyumları açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 12:29 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 12:31
Haber: Sporx.com dış haberler
UEFA, finallerin ev sahiplerini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

UEFA, önümüzdeki yıllarda düzenlenecek kulüp organizasyonlarının final karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak statları açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Avrupa futbolunun en prestijli kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2028 finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak. 2029 yılında ise final heyecanına Barcelona'daki Camp Nou ev sahipliği yapacak.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2028 finalinin adresi Lyon'daki Parc OL olurken, 2029 finali Cardiff Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

UEFA Avrupa Ligi kupası 2028'de Bükreş'teki Ulusal Arena'da sahibini bulacak. Organizasyonun 2029 finali ise Belgrad Ulusal Stadyumu'nda oynanacak.

Konferans Ligi'nde 2028 finali Torino'daki Allianz Stadyumu'nda, 2029 finali ise Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak.

UEFA Süper Kupa için de iki yeni ev sahibi belli oldu. 2027'de Amsterdam'daki Johan Cruyff ArenA, 2028'de ise Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Astana Arena organizasyona ev sahipliği yapacak.

UEFA'nın açıkladığı final statları şöyle:

  • Şampiyonlar Ligi: 2028 Allianz Arena (Münih), 2029 Camp Nou (Barcelona)
  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi: 2028 Parc OL (Lyon), 2029 Ulusal Stadyum (Cardiff)
  • Avrupa Ligi: 2028 Ulusal Arena (Bükreş), 2029 Ulusal Stadyum (Belgrad)
  • Konferans Ligi: 2028 Allianz Stadyumu (Torino), 2029 Puskas Arena (Budapeşte)
  • UEFA Süper Kupa: 2027 Johan Cruyff ArenA (Amsterdam), 2028 Astana Arena (Astana) 
 
 
 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.