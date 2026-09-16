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Fenerbahçe'den Asensio için açıklama!

Fenerbahçe, Marco Asensio için bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, İspanyol futbolcunun Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 14:26 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 14:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Asensio için açıklama!
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Fenerbahçe, Marco Asensio için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçında sakatlanan İspanyol futbolcunun Eyüpspor maçında kadroda yer alacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

"22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio'nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür.

Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür. Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir.

Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır.

Taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

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