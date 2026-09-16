Brad Stevens, önemli değişikliklerin yaşandığı yaz döneminin ardından Boston Celtics'in artık önüne bakmaya hazır olduğuna inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stevens'a göre Paul George ve Mike Conley'nin kadroya katılması, Celtics'in 2026-27 sezonu için yeni bir kimlik oluşturmasına yardımcı oldu.
George ve Conley, 15 Eylül Salı günü başantrenör Joe Mazzulla ve genel menajer Brad Stevens'ın da katıldığı basın toplantısıyla resmen tanıtıldı.
Stevens, organizasyonun geçen sezon yaşananlara veya Jaylen Brown'ın ayrılığına takılıp kalmak yerine değişiklikleri benimsediğini vurguladı.
Boston'ın Brown'ın yokluğunu ne zaman geride bırakmaya başladığı sorulan Stevens, organizasyonda her yaz gerçekleştirilen ve kendisi için özel anlam taşıyan bir süreci anlattı.
Stevens, "Dün sezon açılışımız vardı. Ben konuşurken arkamda yalnızca bir fotoğraf bulunuyordu ve bu, zemini yenilenen sahanın fotoğrafıydı. Bana göre her yıl, tamamen yenilenen ve boş bir tuvale benzeyen sahayı görüyorsunuz. Henüz üzerine kimse adım atmamış oluyor. Artık o sezonun takımı, kendi bölümünü bu sahada yazacak" dedi.
Sahanın her yıl yenilenmesinin kendisi için sembolik bir anlam taşıdığını belirten Stevens, bu anın bütün dikkatin yeni sezona çevrildiği noktayı temsil ettiğini söyledi.
"Tam olarak o anda ileriye odaklanmaya başlıyorsunuz. Bence bizim için de dönüm noktası o andı."
Boston, geçen sezon normal dönemi 56-26'lık dereceyle tamamlamış ancak playoffların ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenmişti. Seride 3-1 öne geçen Celtics, daha sonra üst üste üç maç kaybederek yedinci karşılaşmada turnuvaya veda etmişti.
Brown ise yaz dönemindeki değişikliklerin bir parçası oldu. Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katma girişimi sonuçsuz kalan Celtics, daha sonra Brown'ı Paul George ve geleceğe yönelik draft hakları karşılığında Philadelphia'ya gönderdi.
Stevens, George ve Conley'i Celtics üzerinde hem saha içinde hem de saha dışında etki yaratabilecek önemli kariyerlere sahip oyuncular olarak tanımladı.
Stevens, Boston'dan geçen başarılı oyunculara değinirken, "Bu iki oyuncu da o listeye ekleniyor. Bence Mitch de öyle. Bu, yeni bir takım oluşturmanın parçası. Her yeni takım kurulduğunda beraberinde bir heyecan ve beklenti geliyor" ifadelerini kullandı.
Celtics ayrıca Mitchell Robinson'ı kadrosuna katarken, Queta, Jordan Walsh ve Ron Harper Jr.'ı takımda tuttu. Böylece Mazzulla'nın elinde tecrübe ile gençliğin farklı bir şekilde harmanlandığı bir kadro oluştu.
Stevens, önceki kadrodan kaç oyuncunun takımda kaldığından bağımsız olarak her sezonun kendine özgü bir yapı oluşturma fırsatı sunduğunu vurguladı.
"Her takımın kendi bölümünü yazmak için bir fırsatı vardır. Kadromuzun büyük kısmını geri getirmiş olsaydık bile değişiklikler yaşanacaktı. Ben buna gerçekten inanıyorum."
Stevens, sözlerini yeni sezon için oluşturulan kadroya duyduğu güveni dile getirerek tamamladı:
"Bu grubu gerçekten çok beğeniyorum. Bu grubun iyi olacağına gerçekten inanıyorum."
George ve Conley, 15 Eylül Salı günü başantrenör Joe Mazzulla ve genel menajer Brad Stevens'ın da katıldığı basın toplantısıyla resmen tanıtıldı.
Stevens, organizasyonun geçen sezon yaşananlara veya Jaylen Brown'ın ayrılığına takılıp kalmak yerine değişiklikleri benimsediğini vurguladı.
Boston'ın Brown'ın yokluğunu ne zaman geride bırakmaya başladığı sorulan Stevens, organizasyonda her yaz gerçekleştirilen ve kendisi için özel anlam taşıyan bir süreci anlattı.
Stevens, "Dün sezon açılışımız vardı. Ben konuşurken arkamda yalnızca bir fotoğraf bulunuyordu ve bu, zemini yenilenen sahanın fotoğrafıydı. Bana göre her yıl, tamamen yenilenen ve boş bir tuvale benzeyen sahayı görüyorsunuz. Henüz üzerine kimse adım atmamış oluyor. Artık o sezonun takımı, kendi bölümünü bu sahada yazacak" dedi.
Sahanın her yıl yenilenmesinin kendisi için sembolik bir anlam taşıdığını belirten Stevens, bu anın bütün dikkatin yeni sezona çevrildiği noktayı temsil ettiğini söyledi.
"Tam olarak o anda ileriye odaklanmaya başlıyorsunuz. Bence bizim için de dönüm noktası o andı."
Boston, geçen sezon normal dönemi 56-26'lık dereceyle tamamlamış ancak playoffların ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenmişti. Seride 3-1 öne geçen Celtics, daha sonra üst üste üç maç kaybederek yedinci karşılaşmada turnuvaya veda etmişti.
Brown ise yaz dönemindeki değişikliklerin bir parçası oldu. Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katma girişimi sonuçsuz kalan Celtics, daha sonra Brown'ı Paul George ve geleceğe yönelik draft hakları karşılığında Philadelphia'ya gönderdi.
Stevens, George ve Conley'i Celtics üzerinde hem saha içinde hem de saha dışında etki yaratabilecek önemli kariyerlere sahip oyuncular olarak tanımladı.
Stevens, Boston'dan geçen başarılı oyunculara değinirken, "Bu iki oyuncu da o listeye ekleniyor. Bence Mitch de öyle. Bu, yeni bir takım oluşturmanın parçası. Her yeni takım kurulduğunda beraberinde bir heyecan ve beklenti geliyor" ifadelerini kullandı.
Celtics ayrıca Mitchell Robinson'ı kadrosuna katarken, Queta, Jordan Walsh ve Ron Harper Jr.'ı takımda tuttu. Böylece Mazzulla'nın elinde tecrübe ile gençliğin farklı bir şekilde harmanlandığı bir kadro oluştu.
Stevens, önceki kadrodan kaç oyuncunun takımda kaldığından bağımsız olarak her sezonun kendine özgü bir yapı oluşturma fırsatı sunduğunu vurguladı.
"Her takımın kendi bölümünü yazmak için bir fırsatı vardır. Kadromuzun büyük kısmını geri getirmiş olsaydık bile değişiklikler yaşanacaktı. Ben buna gerçekten inanıyorum."
Stevens, sözlerini yeni sezon için oluşturulan kadroya duyduğu güveni dile getirerek tamamladı:
"Bu grubu gerçekten çok beğeniyorum. Bu grubun iyi olacağına gerçekten inanıyorum."