İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi: N'Golo Kante

Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante, bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız yıldız, sezon başından bu yana formayı hiç bırakmadı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın en güvendiği oyuncular arasında yer aldı.
Bu sezon tüm resmi maçlar göz önünde tutulduğunda tecrübeli futbolcu 10 maçta 797 dakika süre alarak öne çıktı.
Kante, söz konusu süreçte; Süper Lig'de 5 haftanın tamamında oynarken, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta forma giydi.
36 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftadaki Roma maçında sahadaydı. Kante, 2026 FIFA Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılsa da kısa sürede görev alıp hemen form yakaladı.
Bu sezon tüm resmi maçlar göz önünde tutulduğunda tecrübeli futbolcu 10 maçta 797 dakika süre alarak öne çıktı.
Kante, söz konusu süreçte; Süper Lig'de 5 haftanın tamamında oynarken, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 maçta forma giydi.
36 yaşındaki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftadaki Roma maçında sahadaydı. Kante, 2026 FIFA Dünya Kupası nedeniyle takıma geç katılsa da kısa sürede görev alıp hemen form yakaladı.