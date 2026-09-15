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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber!

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç adalesinde kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı. Milli futbolcunun, Roma maçında forma giymesi beklenmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 15:04 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 15:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber!
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Inter'e milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından Inter'in Udinese ile oynadığı maçta forma giyemedi. Inter, Udinese maçının ardından yaptığı açıklamada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç adalesinde kas zorlanması tespit edildiğini açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sonrası Roma maçında forma giymesi beklenmiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, 32 yaşındaki futbolcunun, milli aranın ardından yeniden takıma döneceği belirtildi.

Inter'de bu sezon 4 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 2 kez ağları havalandırdı.

İTALYA'DA DEV MAÇ!

İtalya Serie A'da bu hafta zirve yarışını yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. Sezona 4'te 4 ile başlayan Roma ve Inter, cumartesi günü Olimpico'da karşı karşıya gelecek.

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