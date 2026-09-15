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Mike James: "İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum"

Anadolu Efes'in yeni transferi Mike James, yeni sezon öncesinde takımın durumunu ve hedeflerini değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 12:33
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Mike James: 'İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum'
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Anadolu Efes'in yeni oyun kurucusu Mike James, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni takımına katıldığı için heyecanlı olduğunu belirten James, milli takım organizasyonları nedeniyle alışılmışın dışında bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi:

"Garip bir hazırlık dönemi oldu çünkü oyuncularımız milli takımlardan dolayı dönem dönem katılmak durumunda kaldılar. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Büyük heyecan duyuyorum."

Kendisi üzerindeki yüksek beklentilerin farkında olduğunu belirten deneyimli oyun kurucu, bireysel performansından çok takımın sezon boyunca göstereceği gelişime odaklandığını ifade etti:

"Her gün gelişmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sporda nasıl başladığınız değil, sezonu nasıl bitirdiğiniz çok önemli. Sezonu beklediğimiz yerde bitirmek için grup olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"ÇOK KALİTELİ BİR LİG OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Basketbol Süper Ligi hakkındaki düşüncelerini de paylaşan James, daha önce Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı birçok kez forma giydiğini hatırlattı:

"Türk takımlarına karşı çok maç oynadım. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı çok oynadım. Diğer takımları çok izleyemedim ama çok kaliteli bir lig olduğunu hepimiz biliyoruz."

Mike James, Anadolu Efes'in hedeflerine ulaşabilmesi için takım olarak gelişmeye devam etmeleri gerektiğini de vurguladı:

"Bu kaliteye erişebilmek ve sezonu istediğimiz yerde bitirebilmek için takım olarak gelişmemiz gerekiyor."

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