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Leroy Sane'ye kötü haber: "Dünya Kupası kurbanı!"

Jürgen Klopp dönemiyle birlikte Leroy Sane'nin Almanya Milli Takımı'na geri dönmesi beklenmiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 13:07 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 13:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'ye kötü haber: 'Dünya Kupası kurbanı!'
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Galatasaray forması giyen Leroy Sane'ye Almanya'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman basınında yer alan haberlere göre, milli takımın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde geniş bir kadro açıklamayı planlıyor.

LEROY SANE'YE KÖTÜ HABER

Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin ise Klopp dönemiyle birlikte Almanya Milli Takımı'nda yer alması beklenmiyor.

Leroy Sane için yapılan yorumda, "Sakatlanan Leon Goretzka, Leroy Sane ve Nick Woltemade gibi oyuncuların hepsinin potansiyel Dünya Kupası kurbanları olması bekleniyor." denildi.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Almanya adına daha önce 80 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sane, 18 kez fileleri havalandırdı.  

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