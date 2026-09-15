Leroy Sane'ye kötü haber: 'Dünya Kupası kurbanı!'

Galatasaray forması giyen Leroy Sane'ye Almanya'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman basınında yer alan haberlere göre, milli takımın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde geniş bir kadro açıklamayı planlıyor.
LEROY SANE'YE KÖTÜ HABER
Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin ise Klopp dönemiyle birlikte Almanya Milli Takımı'nda yer alması beklenmiyor.
Leroy Sane için yapılan yorumda, "Sakatlanan Leon Goretzka, Leroy Sane ve Nick Woltemade gibi oyuncuların hepsinin potansiyel Dünya Kupası kurbanları olması bekleniyor." denildi.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Almanya adına daha önce 80 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sane, 18 kez fileleri havalandırdı.
LEROY SANE'YE KÖTÜ HABER
Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin ise Klopp dönemiyle birlikte Almanya Milli Takımı'nda yer alması beklenmiyor.
Leroy Sane için yapılan yorumda, "Sakatlanan Leon Goretzka, Leroy Sane ve Nick Woltemade gibi oyuncuların hepsinin potansiyel Dünya Kupası kurbanları olması bekleniyor." denildi.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
Almanya adına daha önce 80 maçta süre bulan 30 yaşındaki Sane, 18 kez fileleri havalandırdı.