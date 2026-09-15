Dejounte Murray, kısa süre önce emekliye ayrılan Russell Westbrook'u NBA tarihinin en iyi oyun kurucusu olarak değerlendiriyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Murray, Westbrook'u Magic Johnson, John Stockton ve Isiah Thomas gibi efsane isimlerin önüne koyarken ClutchPoints aracılığıyla şu ifadeleri kullandı:
"Onun oyunu oynama biçimi, basketbolun oynanması gereken şekil… Maç bitene kadar arkadaşlığa yer yok. Ona karşı mücadele etme fırsatı bulduğum için şanslıydım. Magic Johnson'ı, John Stockton'ı ve Isiah Thomas'ı seviyorum. Ancak Russ'ın kim olduğuna ve saha içinde ve dışında yaptıklarına baktığınızda, bunların bir daha tekrarlanamayacağını görüyorsunuz. Böyle bir hikâyeyi yazamazsınız."
Westbrook, bu yaz NBA'de geçirdiği 18 sezonun ardından benzersiz istatistiklerle dolu kariyerini noktaladı. Normal sezonda toplam 1.301 karşılaşmaya çıkan ve bunların 1.133'üne ilk beşte başlayan Westbrook, kariyerini 20,9 sayı, 6,9 ribaund ve 8,0 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Dokuz kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, 2016-17 sezonunda Oklahoma City Thunder formasıyla 31,6 sayı, 10,7 ribaund ve 10,4 asist ortalamaları yakalayarak NBA tarihinde bir sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlayan ilk oyuncu oldu.
Westbrook, aynı sezon normal sezon MVP'si seçilirken yılın en iyi beşine de dahil edildi.
Tecrübeli oyun kurucu, 2016-17 ile 2018-19 sezonları arasında üst üste üç kez triple-double ortalaması tutturdu. Kariyerinde toplam dört sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlayan Westbrook, 2020-21 sezonunda Washington Wizards formasıyla da 22,2 sayı, 11,5 ribaund ve 11,7 asist ortalamaları yakaladı.
Westbrook'un 2016-17 performansı, bir oyun kurucunun ortaya koyduğu en üretken bireysel sezonlardan biri olarak tarihe geçti. Yıldız oyuncu 81 karşılaşmada 31,6 sayı ortalamasıyla ligin sayı kralı olurken buna 10,7 ribaund ve 10,4 asist ekledi.
Kariyeri boyunca dokuz kez All-NBA takımlarına seçilen Westbrook, bunların beşinde yılın en iyi beşinde yer aldı. MVP oylamasını dört kez ilk beş içerisinde tamamlayan tecrübeli oyuncu, iki sayı krallığı ve üç asist krallığı da elde etti.
Westbrook'un istatistiksel üretimi, en yüksek skor ortalamalarına ulaştığı yılların ardından da devam etti. Sacramento Kings forması giydiği 2025-26 sezonunda 64 karşılaşmaya çıkan Westbrook, yüzde 42,7 saha içi ve yüzde 33,8 üç sayı isabetiyle 15,2 sayı, 5,4 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı. Bu sezon, Westbrook'un NBA kariyerinin son yılı oldu.
NBA'e 2016 yılında adım atan Murray, Westbrook'un kariyerinin farklı dönemlerinde ona karşı doğrudan mücadele etme fırsatı buldu. Murray; Westbrook'un Oklahoma City, Houston, Washington, Los Angeles ve Denver yıllarında tecrübeli oyuncuya rakip oldu.
İki isim aynı zamanda NBA oyun kurucularının farklı kuşaklarını temsil ediyor. Murray kendisini All-Star seviyesinde, iki yönlü bir guard olarak kanıtlarken Westbrook ise atletizmi, ribaund becerisi ve oyun kuruculuğuyla kendi pozisyonunda daha önce nadiren görülen istatistiklere ulaştı.
Westbrook, kariyerini 11 binden fazla asist ve 9 bini aşkın ribaundla tamamlarken normal sezonda NBA tarihinin en fazla triple-double yapan oyuncusu unvanını da elde etti.
"Onun oyunu oynama biçimi, basketbolun oynanması gereken şekil… Maç bitene kadar arkadaşlığa yer yok. Ona karşı mücadele etme fırsatı bulduğum için şanslıydım. Magic Johnson'ı, John Stockton'ı ve Isiah Thomas'ı seviyorum. Ancak Russ'ın kim olduğuna ve saha içinde ve dışında yaptıklarına baktığınızda, bunların bir daha tekrarlanamayacağını görüyorsunuz. Böyle bir hikâyeyi yazamazsınız."
Westbrook, bu yaz NBA'de geçirdiği 18 sezonun ardından benzersiz istatistiklerle dolu kariyerini noktaladı. Normal sezonda toplam 1.301 karşılaşmaya çıkan ve bunların 1.133'üne ilk beşte başlayan Westbrook, kariyerini 20,9 sayı, 6,9 ribaund ve 8,0 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Dokuz kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, 2016-17 sezonunda Oklahoma City Thunder formasıyla 31,6 sayı, 10,7 ribaund ve 10,4 asist ortalamaları yakalayarak NBA tarihinde bir sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlayan ilk oyuncu oldu.
Westbrook, aynı sezon normal sezon MVP'si seçilirken yılın en iyi beşine de dahil edildi.
Tecrübeli oyun kurucu, 2016-17 ile 2018-19 sezonları arasında üst üste üç kez triple-double ortalaması tutturdu. Kariyerinde toplam dört sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlayan Westbrook, 2020-21 sezonunda Washington Wizards formasıyla da 22,2 sayı, 11,5 ribaund ve 11,7 asist ortalamaları yakaladı.
Westbrook'un 2016-17 performansı, bir oyun kurucunun ortaya koyduğu en üretken bireysel sezonlardan biri olarak tarihe geçti. Yıldız oyuncu 81 karşılaşmada 31,6 sayı ortalamasıyla ligin sayı kralı olurken buna 10,7 ribaund ve 10,4 asist ekledi.
Kariyeri boyunca dokuz kez All-NBA takımlarına seçilen Westbrook, bunların beşinde yılın en iyi beşinde yer aldı. MVP oylamasını dört kez ilk beş içerisinde tamamlayan tecrübeli oyuncu, iki sayı krallığı ve üç asist krallığı da elde etti.
Westbrook'un istatistiksel üretimi, en yüksek skor ortalamalarına ulaştığı yılların ardından da devam etti. Sacramento Kings forması giydiği 2025-26 sezonunda 64 karşılaşmaya çıkan Westbrook, yüzde 42,7 saha içi ve yüzde 33,8 üç sayı isabetiyle 15,2 sayı, 5,4 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakaladı. Bu sezon, Westbrook'un NBA kariyerinin son yılı oldu.
NBA'e 2016 yılında adım atan Murray, Westbrook'un kariyerinin farklı dönemlerinde ona karşı doğrudan mücadele etme fırsatı buldu. Murray; Westbrook'un Oklahoma City, Houston, Washington, Los Angeles ve Denver yıllarında tecrübeli oyuncuya rakip oldu.
İki isim aynı zamanda NBA oyun kurucularının farklı kuşaklarını temsil ediyor. Murray kendisini All-Star seviyesinde, iki yönlü bir guard olarak kanıtlarken Westbrook ise atletizmi, ribaund becerisi ve oyun kuruculuğuyla kendi pozisyonunda daha önce nadiren görülen istatistiklere ulaştı.
Westbrook, kariyerini 11 binden fazla asist ve 9 bini aşkın ribaundla tamamlarken normal sezonda NBA tarihinin en fazla triple-double yapan oyuncusu unvanını da elde etti.