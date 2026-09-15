Havuç satışlarını patlattı: 'Haaland şekeri!'

Norveç'i Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar taşıyan ve İngiltere'ye uzatmalarda 2-1 kaybedilen maçla turnuvaya veda eden Haaland, saha dışındaki alışkanlıklarıyla da büyük ilgi gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Manchester City'nin yıldız golcüsü, sosyal medya paylaşımlarında meditasyon, düzenli uyku ve sıkı beslenme programına verdiği önemi gösterirken özellikle havuç tüketimiyle dikkat çekti.





ŞEKER YERİNE HAVUÇ

Haaland'ın günlük beslenmesinde protein ve sebzeler önemli yer tutuyor. Yıldız oyuncu, tatlı veya atıştırmalık yerine sık sık havuç tüketiyor.





Norveçli yıldızın özellikle organik havuç tercih ettiği ve günün farklı saatlerinde havuç yediği ifade edildi. Haaland'ın bu alışkanlığı, özellikle çocuklar ve gençler arasında kısa sürede yayılmaya başladı.





Haaland, sebze tüketimiyle ilgili yaptığı açıklamada çocukluğunun tarım alanlarının çevresinde geçtiğini belirterek, yetiştirilen ürünlerin kalitesine küçük yaşta dikkat etmeye başladığını söyledi.





"HAALAND ETKİSİ"

Norveç Tarım Bakanlığı'nın ağustos başında yayımladığı haftalık raporda ülkede havuç üreticilerinin oldukça başarılı bir yaz dönemi geçirdiği belirtildi.





Raporda üreticilerin satışlardaki artışı doğrudan "Haaland etkisi" ile ilişkilendirdiği ifade edildi.





Dünya Kupası dönemindeki ilginin ardından özellikle demet halinde satılan havuçlara olan talebin önceki yıllara göre ciddi şekilde yükseldiği kaydedildi.





REKLAMDA DA HAVUÇ YEDİ

Haaland'ın etkisi yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı kalmadı.





Norveç'in önemli sebze ve meyve dağıtım şirketlerinden Bama'nın reklam yüzü olan yıldız futbolcu, televizyon reklamında kamyon kullanırken havuç yerken görüntülendi.





Bu reklam kampanyasının da özellikle çocukların sebze tüketimine ilgisini artırdığı ifade edildi.





Norveç basınına konuşan bir anne, 6 yaşındaki oğlunun havuçları "Haaland şekeri" olarak adlandırdığını ve Dünya Kupası boyunca yıldız oyuncudan etkilenerek onun gibi olmak istediğini anlattı.





YERLİ ÜRÜNLERE DESTEK

Haaland aynı zamanda Norveçli çiftçilere destek verilmesi gerektiğini savunuyor.





Norveç'te yetişen sebzelerin lezzet açısından farklı olduğunu belirten golcü futbolcu, yerel ürünlerin tercih edilmesi çağrısında bulundu.





Dünya Kupası sırasında Norveç Milli Takımı'nın futbolcuların alıştıkları beslenme düzenini koruyabilmesi için turnuvaya yaklaşık 300 kilogram balık, 116 kilogram peynir ve 6 bin portakal götürdüğü de aktarıldı.





ÇOCUKLAR ÜZERİNDE BÜYÜK ETKİ

Uzmanlar, çocukluk döneminde edinilen beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda da devam edebildiğine dikkat çekiyor.





Haaland'ın gençler üzerindeki popülerliğinin sağlıklı beslenme konusunda olumlu bir örneğe dönüşmesi, Norveç'te kamu kurumlarının da dikkatini çekmiş durumda.





Yıldız futbolcunun etkisiyle sebze ve meyve tüketimindeki yükselişin devam etmesi halinde, "Haaland etkisi" Norveç'te yalnızca futbol sahalarıyla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.



