Alexander Nübel için Almanya umudu!

Almanya Milli Takımı'nda Manuel Neuer'in vedasının ardından kalede yeni bir dönem başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bild'in haberine göre birinci kalecilik için en güçlü aday, Ajax forması giyen Marc-Andre ter Stegen. Düzenli olarak forma giymeye başlayan deneyimli file bekçisinin Almanya'nın yeni bir numarası olması bekleniyor.
BAUMANN KADROYA ALINMAYACAK
2026 Dünya Kupası'nda Manuel Neuer'in arkasında ikinci kaleci olarak görev yapan Oliver Baumann'ın ise yeni kadroya davet edilmeyeceği belirtildi.
Almanya'da yapılanma kapsamında kaleci rotasyonunun gençleştirilmesi planlanırken Baumann'ın ardından ikinci kalecilik için iki isim ön plana çıktı.
NÜBEL İLE URBİG ARASINDA REKABET
Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel ile Bayern Münih forması giyen Jonas Urbig, ter Stegen'in arkasındaki ikinci kaleci olmak için en güçlü adaylar olarak gösterildi.
Almanya Milli Takımı'nda daha önce 3 karşılaşmaya çıkan Nübel, Beşiktaş'taki performansıyla yeni dönemde kalıcı olarak kadroda yer almayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'A BAYERN MÜNİH'TEN GELDİ
Siyah-beyazlıların sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kaleci; kariyerinde Schalke 04, Monaco ve Stuttgart formaları da giydi.
Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalayan Nübel, Raimond Aumann ve Loris Karius'un ardından siyah-beyazlıların formasını giyen üçüncü Alman kaleci olmuştu.
BAUMANN KADROYA ALINMAYACAK
2026 Dünya Kupası'nda Manuel Neuer'in arkasında ikinci kaleci olarak görev yapan Oliver Baumann'ın ise yeni kadroya davet edilmeyeceği belirtildi.
Almanya'da yapılanma kapsamında kaleci rotasyonunun gençleştirilmesi planlanırken Baumann'ın ardından ikinci kalecilik için iki isim ön plana çıktı.
NÜBEL İLE URBİG ARASINDA REKABET
Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel ile Bayern Münih forması giyen Jonas Urbig, ter Stegen'in arkasındaki ikinci kaleci olmak için en güçlü adaylar olarak gösterildi.
Almanya Milli Takımı'nda daha önce 3 karşılaşmaya çıkan Nübel, Beşiktaş'taki performansıyla yeni dönemde kalıcı olarak kadroda yer almayı hedefliyor.
BEŞİKTAŞ'A BAYERN MÜNİH'TEN GELDİ
Siyah-beyazlıların sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı 29 yaşındaki kaleci; kariyerinde Schalke 04, Monaco ve Stuttgart formaları da giydi.
Beşiktaş ile üç yıllık sözleşme imzalayan Nübel, Raimond Aumann ve Loris Karius'un ardından siyah-beyazlıların formasını giyen üçüncü Alman kaleci olmuştu.