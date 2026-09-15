Başakşehir'de Nuri Şahin gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna kötü bir giriş yapan ve 5 hafta sonunda sadece 1 galibiyet alabilen Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin'in koltuğu sallantıda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezona Kocaelispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra Trabzonspor, Galatasaray ve Amedspor'a mağlup olan Başakşehir, Kasımpaşa'yla ise berabere kalmıştı. Son olarak Amedspor karşısındaki 5-0'lık ağır yenilginin ardından Nuri Şahin'in geleceği tartışma konusu oldu.
Fanatik'te yer alan göre Başakşehir yönetimi, bugün (Salı) Nuri Şahin ile kritik bir toplantı gerçekleştirilecek ve 38 yaşındaki teknik adamın geleceğiyle ilgili kesin karar verilecek.
Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
Fanatik'te yer alan göre Başakşehir yönetimi, bugün (Salı) Nuri Şahin ile kritik bir toplantı gerçekleştirilecek ve 38 yaşındaki teknik adamın geleceğiyle ilgili kesin karar verilecek.
Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.