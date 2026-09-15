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15 Eylül
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15 Eylül
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Yves Bissouma'nın yeni adresi belli oldu!

Tottenham'ın sözleşmesini feshettiği Yves Bissouma'nın yeni takımı belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 15:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yves Bissouma'nın yeni adresi belli oldu!
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Yaz transfer döneminde Türk kulüpleriyle de adı anılan Yves Bissouma'nın yeni adresi belli olmak üzere. Tottenham'dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde bulunan Malili orta saha, Ajax ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Ajax, 30 yaşındaki Yves Bissouma ile prensip anlaşmasına vardı. Tecrübeli futbolcunun transferi tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Amsterdam'a gittiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde Bissouma'nın Ajax ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BISSOUMA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Mali'de başlayan Yves Bissouma, Avrupa'ya adım attıktan sonra Lille, Brighton ve Tottenham formalarını giydi.

Premier Lig'de uzun yıllar mücadele eden deneyimli orta saha, kariyeri boyunca çıktığı 304 resmi karşılaşmada 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

AJAX'TAN DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLER

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından biri olan Ajax, kadrosunu birçok önemli isimle güçlendirdi.

Hollanda temsilcisi, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Sofyan Amrabat'ı da renklerine bağlamış ve Faslı orta sahanın transferini 16 gün önce resmen açıklamıştı.

Ajax ayrıca Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer, Julian Brandt, Daley Blind, Jofre Torrents, Simon Adingra, Tolu Arokodare ve Marc-André ter Stegen'i kadrosuna katarak dikkat çekici bir transfer dönemine imza attı.

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