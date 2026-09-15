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Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı unutmadı

Konyaspor, omurilik kanseri tedavisi gören ve Trabzonspor maçında tribündeki yerini alan 17 yaşındaki taraftarı Sude Ay'ı evinde ziyaret ederek moral verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı unutmadı
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Konyaspor, omurilik kanser tedavisi gören bir taraftarına moral vermek amacıyla evine konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Ali Camgöz ile oyunculardan Adil Demirbağ ve Ahmet Oğuz; rahatsızlığına rağmen Trabzonspor müsabakasında tribündeki yerini alan 17 yaşındaki Sude Ay'ı evinde ziyaret etti.





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