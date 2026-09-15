Konyaspor, omurilik kanser tedavisi gören bir taraftarına moral vermek amacıyla evine konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı kulübün futbol şube sorumlusu Ali Camgöz ile oyunculardan Adil Demirbağ ve Ahmet Oğuz; rahatsızlığına rağmen Trabzonspor müsabakasında tribündeki yerini alan 17 yaşındaki Sude Ay'ı evinde ziyaret etti.
Konyaspor, kanser tedavisi gören 17 yaşındaki taraftarı unutmadı
Konyaspor, omurilik kanseri tedavisi gören ve Trabzonspor maçında tribündeki yerini alan 17 yaşındaki taraftarı Sude Ay'ı evinde ziyaret ederek moral verdi.
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