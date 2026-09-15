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Samsunsporlu Marius Mouandilmadj, Olympiakos'a gidiyor

Olympiakos, Samsunspor forması giyen Marius Mouandilmadji'nin transferi için kırmızı-beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 17:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Samsunsporlu Marius Mouandilmadj, Olympiakos'a gidiyor
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Süper Lig takımlarından Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer olmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Yunanistan temsilcisi ile Samsunspor, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Olympiakos'un bu rakamı dört taksit halinde ödeyeceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OYUNCUYLA DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Olympiakos, Marius Mouandilmadji ile de kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Çadlı santrforun Yunan ekibinden yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçmekte olan Mouandilmadji'nin transferinde kulüpler arasındaki sözleşme prosedürleri tamamlanıyor. Resmî açıklamanın işlemlerin sonuçlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

Mouandilmadji, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması hâlinde kendisini Olympiakos'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Samsunspor'da 119 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 44 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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