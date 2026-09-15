Süper Lig takımlarından Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, Olympiakos'a transfer olmaya hazırlanıyor.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Yunanistan temsilcisi ile Samsunspor, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Olympiakos'un bu rakamı dört taksit halinde ödeyeceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OYUNCUYLA DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Olympiakos, Marius Mouandilmadji ile de kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Çadlı santrforun Yunan ekibinden yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçmekte olan Mouandilmadji'nin transferinde kulüpler arasındaki sözleşme prosedürleri tamamlanıyor. Resmî açıklamanın işlemlerin sonuçlanmasının ardından yapılması bekleniyor.
Mouandilmadji, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması hâlinde kendisini Olympiakos'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Samsunspor'da 119 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 44 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Yunanistan temsilcisi ile Samsunspor, 27 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 9 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Olympiakos'un bu rakamı dört taksit halinde ödeyeceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OYUNCUYLA DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Olympiakos, Marius Mouandilmadji ile de kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Çadlı santrforun Yunan ekibinden yıllık 1,3 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçmekte olan Mouandilmadji'nin transferinde kulüpler arasındaki sözleşme prosedürleri tamamlanıyor. Resmî açıklamanın işlemlerin sonuçlanmasının ardından yapılması bekleniyor.
Mouandilmadji, sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması hâlinde kendisini Olympiakos'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Samsunspor'da 119 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 44 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.