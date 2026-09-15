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Bologna'da çanlar Tedesco için çalıyor!

Bologna, sezon başında göreve getirdiği Domenico Tedesco ile yollarını ayırabilir. İtalyan ekibi, 41 yaşındaki teknik adamın geleceğini değerlendiriyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 16:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bologna'da çanlar Tedesco için çalıyor!
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Fenerbahçe'den sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalyan ekibindeki macerası kısa sürebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Matteo Moretto'nun haberine göre, Bologna'da Tedesco ile yollar ayrılabilir. İtalyan ekibinin yönetimi, 41 yaşındaki teknik adamın geleceğini değerlendiriyor.

SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Tedesco yönetimindeki Bologna, İtalya Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. Bologna, Tedesco ile ligde 4 maçta galibiyet alamazken sadece 1 puan toplayabildi.

Bologna, genç teknik adam ile sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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