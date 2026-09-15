Bologna'da çanlar Tedesco için çalıyor!

Fenerbahçe'den sonra Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco'nun İtalyan ekibindeki macerası kısa sürebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Matteo Moretto'nun haberine göre, Bologna'da Tedesco ile yollar ayrılabilir. İtalyan ekibinin yönetimi, 41 yaşındaki teknik adamın geleceğini değerlendiriyor.
SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
Tedesco yönetimindeki Bologna, İtalya Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. Bologna, Tedesco ile ligde 4 maçta galibiyet alamazken sadece 1 puan toplayabildi.
Bologna, genç teknik adam ile sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
Tedesco yönetimindeki Bologna, İtalya Serie A'ya kötü bir başlangıç yaptı. Bologna, Tedesco ile ligde 4 maçta galibiyet alamazken sadece 1 puan toplayabildi.
Bologna, genç teknik adam ile sezon öncesi 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.