TFF, 5. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın maçlarında yaşanan tartışmalı pozisyonlara ilişkin VAR kayıtlarını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Beşiktaş'ın Erzurumspor FK karşılaşmasında Trossard ile bulduğu ve elle oynama gerekçesiyle iptal edilen gol ile Galatasaray'ın Kocaelispor maçında Deniz Gül'ün attığı ancak kaleciye faul gerekçesiyle geçerli sayılmayan golün VAR konuşmaları kamuoyuyla paylaşıldı.









BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada Trossard'ın attığı gol, Agbadou'nun atak başlangıcında elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.





Macar VAR hakemi Tamas Bognar'ın görev yaptığı pozisyonun incelemesinde, VAR hakemi Gürcan Hasova'ya sahada inceleme önerisinde bulundu.





VAR: VAR konuşuyor. Sahada inceleme öneriyorum, atak başlangıç aşamasının başındaki potansiyel ihlal için. Tamam mı?





Gürcan Hasova: Tamam geliyorum, geliyorum.





VAR: Bekliyorum, temas anını göstereceğim.





Gürcan Hasova: Ekrandayım.





VAR: Savunmacı tarafından temas noktası burası.





VAR: Biraz oynatıyorum.





Gürcan Hasova: Bu temas anı değil mi?





Gürcan Hasova: Evet tamam. Oldukça net, bunu sahada görmedim.





VAR: Evet. Atağın başladığı yer burası.





VAR: Sonra şunu göstereceğiz sana.





Gürcan Hasova: Evet tamam. Açıkça elle oynama ihlali.





Gürcan Hasova: Gol iptali ve direkt serbest vuruş vereceğim.





VAR: Evet, direkt serbest vuruş. Kontrol tamamlandı.





GALATASARAY'IN DENİZ GÜL'LE BULDUĞU GOL

Galatasaray'ın Kocaelispor karşılaşmasında Deniz Gül ile bulduğu gol ise kaleci Serhat'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.





Sloven VAR hakemi Matej Guj'un görev yaptığı pozisyonun incelemesinde, Atilla Karaoğlan sahaya davet edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda kalecinin topu kontrol ettiği ve Deniz Gül'ün daha sonra topa müdahale ettiği belirtildi.





VAR: Atilla, sahada inceleme öneriyorum.





Atilla Karaoğlan: Geldim.





VAR: Kaleci topu kontrol ediyor. Sonrasında topa vuruyor. Gördün mü?





Atilla Karaoğlan: Evet, kaleci topu tutuyor. Top ile zemin arasında.





VAR: Her iki eliyle topu kontrol ediyor kaleci.





VAR: Oyuncu sonra vuruyor topa.





Atilla Karaoğlan: Evet. Direkt serbest vuruş vereceğim. Gol iptal.



VAR: Katılıyorum.







