Arda Güler'den müthiş frikik golü!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın 25. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
UZAK KÖŞEYE BIRAKTI
Ceza sahası ön çizgisinin birkaç metre gerisinde ve kaleyi hafif sağ çaprazdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti.
Milli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşta topu uzak köşeye gönderdi. Direğin içine çarpan top ağlarla buluşurken Real Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti.
ARDA GÜLER FRİKİKTEN ATTI! 🤩🤩
Milli futbolcumuz, Elche deplasmanında serbest vuruştan kaydettiği golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi! 💪🇹🇷 pic.twitter.com/Y7WjWptyCs https://t.co/JMotw4xUqD
— Sporx (@sporx) September 15, 2026