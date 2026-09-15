15 Eylül
Rayo Vallecano-Espanyol
2-1
15 Eylül
Alaves-Valencia
0-1
15 Eylül
Elche-Real Madrid
0-238'
15 Eylül
West Ham United-Fulham
2-265'
15 Eylül
Ipswich Town-Arsenal
0-351'
15 Eylül
Liverpool-Tottenham
1-051'
15 Eylül
Ajax-Willem
5-1

Arda Güler'den müthiş frikik golü!

Arda Güler, Elche deplasmanında 25. dakikada frikikten attığı şık golle Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

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calendar 15 Eylül 2026 23:04 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 23:07
Arda Güler'den müthiş frikik golü!
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İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın 25. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, attığı harika golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

UZAK KÖŞEYE BIRAKTI

Ceza sahası ön çizgisinin birkaç metre gerisinde ve kaleyi hafif sağ çaprazdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına Arda Güler geçti.

Milli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşta topu uzak köşeye gönderdi. Direğin içine çarpan top ağlarla buluşurken Real Madrid deplasmanda 1-0 öne geçti.

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