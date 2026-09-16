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Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi

Beşiktaş'ta hafif sakatlığı bulunan Leandro Trossard, Marsilya maçı öncesi son antrenmanda yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 11:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi
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Beşiktaş'ta Leandro Trossard ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçikalı futbolcu, hafif sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği son 2-3 antrenmanda yer almadı.

Trossard, Marsilya maçı öncesi bugün (Çarşamba) günü gerçekleştirilen son antrenmanda ise yer aldı. 31 yaşındaki futbolcunun Marsilya maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Beşiktaş'ta 7 maça çıkan Trossard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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