Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi

Beşiktaş'ta Leandro Trossard ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçikalı futbolcu, hafif sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği son 2-3 antrenmanda yer almadı.
Trossard, Marsilya maçı öncesi bugün (Çarşamba) günü gerçekleştirilen son antrenmanda ise yer aldı. 31 yaşındaki futbolcunun Marsilya maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş'ta 7 maça çıkan Trossard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Trossard, Marsilya maçı öncesi bugün (Çarşamba) günü gerçekleştirilen son antrenmanda ise yer aldı. 31 yaşındaki futbolcunun Marsilya maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş'ta 7 maça çıkan Trossard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.