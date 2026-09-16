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Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da ortalık karıştı!

Fransızlara göre son 3 maçı kaybeden Bruno Genesio, Beşiktaş ve PSG'ye karşı da aynı şekilde başarısız olursa görevinden ayrılacak. Kulüp yönetimi ise ayrılıkla ilgili bilgileri henüz doğrulamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 08:42
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da ortalık karıştı!
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Fransa Ligue 1'e 4-0'lık Strasbourg galibiyetiyle fırtına gibi başlayan Marsilya, ardından Monaco, Paris FC ve Rennes karşısında üst üste 3 mağlubiyet alarak büyük bir krize girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Velodrome'da sular durulmazken, üst üste gelen yenilgiler sonrası taraftarlar ve yönetim Teknik Direktör Bruno Genesio'nun geleceğini tartışmaya başladı.

Fransız basınındaki anketlerde taraftarların yüzde 55,6'sı deneyimli çalıştırıcının erken ayrılığından endişe ediyor.

TRANSFERLER YETERLİ DEĞİL

Kritik hafta öncesi Marsilya cephesinde tam bir panik havası hakim.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş deplasmanı ve ardından ligdeki Paris Saint-Germain derbisi öncesinde hedefler konusunda yönetimi işaret eden Genesio'nun istifa edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Fransa basınına konuşan kulübe yakın kaynaklar ise iddiaları yalanlayarak, transfer dönemindeki yetersizliklere rağmen Fransız teknik adamın havlu atmayacağını ve görevini bırakmayacağını vurguladı.

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