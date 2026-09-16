NBA'in genişleme sürecine ilişkin çalışmalar hız kazanırken, Las Vegas ve Seattle'ın lige katılması konusunda önümüzdeki birkaç ay içinde daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA Today programında konuşan ESPN'den Shams Charania, lig yönetimi ile NBA Komiseri Adam Silver'ın olası genişleme konusunda "giderek daha ileri aşamalara" geçtiğini söyledi.
Charania, "Las Vegas'taki genişleme takımı için bir sonraki teklif turunun son günü perşembe. Nihai tekliflerin de bundan kısa süre sonra sunulması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Las Vegas'ta kurulabilecek bir genişleme takımının değeri, daha önce süreçle ilişkilendirilen yüksek rakamları da aşabilir. Charania, sunulacak tekliflerin "10 milyar dolara ulaştığını ve potansiyel olarak bu miktarın üzerine çıkabileceğini" belirtti.
Las Vegas'taki süreç şu ana kadar Seattle'a kıyasla daha hızlı ilerledi. Silver, salı günü yaptığı açıklamada Las Vegas için birkaç grubun hâlâ aktif olduğunu ve kısa süre içinde yeni bir teklif turunun gerçekleştirileceğini söyledi. Ancak Silver, bu tekliflerin henüz nihai nitelik taşımayacağının altını çizdi.
NBA, Las Vegas'taki bir takım için kullanılabilecek farklı salon seçeneklerini de değerlendirdi. Silver, çeşitli konumlara ilişkin görüşmelere Patrick Dumont'ın öncülük ettiğini açıkladı. Mevcut T-Mobile Arena'nın kapsamlı biçimde yenilenmesi ve büyük ölçekli yeni eğlence komplekslerinin inşa edilmesi, masadaki seçenekler arasında yer alıyor.
Bununla birlikte Silver, bir NBA takımına ev sahipliği yapabilecek birden fazla uygun konum bulunduğunu belirterek, salon konusunda erken bir karar verilmemesi gerektiğini söyledi.
Seattle da NBA'in genişleme planlarının bir parçası olmayı sürdürüyor ancak buradaki süreç Las Vegas'a göre daha yavaş ilerliyor. Silver, NBA'in operasyon ekiplerini Climate Pledge Arena'yı değerlendirmeleri için Seattle'a gönderdiğini açıkladı. Salonu son teknoloji ürünü bir tesis olarak nitelendiren Silver, NBA basketboluna uygun hâle getirilmesi için bazı değişikliklerin gerekebileceğini kaydetti.
İki pazar arasındaki fark, olası takım değerlerine de yansıyor. Charania'ya göre Seattle için sunulacak teklifler 7 milyar dolar civarında olabilirken, Las Vegas'ta rakamın 10 milyar dolara ulaşması veya bunu aşması bekleniyor.
Charania, "Önümüzdeki birkaç ay içinde nihai teklifler konusunda daha net bir tabloya kavuşacağız. Las Vegas'ta yaklaşık 10 milyar dolar, Seattle'da ise yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde tekliflerle karşılaşabiliriz" dedi.
NBA, takım sayısını 32'ye çıkarmayı hedefliyor ancak Yönetim Kurulu'nun nihai oylamayı ne zaman gerçekleştireceği henüz belli değil. Silver, ligin 2026 yılının sonuna kadar kararlarını vermeyi amaçladığını yineledi ancak genişlemenin kesin olarak onaylanacağı yönünde bir taahhütte bulunmadı.
Sürecin tamamlanması hâlinde Seattle SuperSonics NBA'e geri dönerken, Las Vegas ilk kez bir NBA takımına ev sahipliği yapacak. Potansiyel genişleme takımlarının 2028-29 sezonunda lige katılması hedefleniyor.
Henüz hiçbir genişleme takımı resmen onaylanmazken; salonlar, takım isimleri, genişleme draftı ve kadro kuralları konusunda da nihai kararlar alınmış değil.
NBA'in önümüzdeki aylarda daha ayrıntılı teklifler alması ve aday grupların mali ve operasyonel planlarını incelemesiyle birlikte süreçteki belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.
Charania, "Las Vegas'taki genişleme takımı için bir sonraki teklif turunun son günü perşembe. Nihai tekliflerin de bundan kısa süre sonra sunulması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Las Vegas'ta kurulabilecek bir genişleme takımının değeri, daha önce süreçle ilişkilendirilen yüksek rakamları da aşabilir. Charania, sunulacak tekliflerin "10 milyar dolara ulaştığını ve potansiyel olarak bu miktarın üzerine çıkabileceğini" belirtti.
Las Vegas'taki süreç şu ana kadar Seattle'a kıyasla daha hızlı ilerledi. Silver, salı günü yaptığı açıklamada Las Vegas için birkaç grubun hâlâ aktif olduğunu ve kısa süre içinde yeni bir teklif turunun gerçekleştirileceğini söyledi. Ancak Silver, bu tekliflerin henüz nihai nitelik taşımayacağının altını çizdi.
NBA, Las Vegas'taki bir takım için kullanılabilecek farklı salon seçeneklerini de değerlendirdi. Silver, çeşitli konumlara ilişkin görüşmelere Patrick Dumont'ın öncülük ettiğini açıkladı. Mevcut T-Mobile Arena'nın kapsamlı biçimde yenilenmesi ve büyük ölçekli yeni eğlence komplekslerinin inşa edilmesi, masadaki seçenekler arasında yer alıyor.
Bununla birlikte Silver, bir NBA takımına ev sahipliği yapabilecek birden fazla uygun konum bulunduğunu belirterek, salon konusunda erken bir karar verilmemesi gerektiğini söyledi.
Seattle da NBA'in genişleme planlarının bir parçası olmayı sürdürüyor ancak buradaki süreç Las Vegas'a göre daha yavaş ilerliyor. Silver, NBA'in operasyon ekiplerini Climate Pledge Arena'yı değerlendirmeleri için Seattle'a gönderdiğini açıkladı. Salonu son teknoloji ürünü bir tesis olarak nitelendiren Silver, NBA basketboluna uygun hâle getirilmesi için bazı değişikliklerin gerekebileceğini kaydetti.
İki pazar arasındaki fark, olası takım değerlerine de yansıyor. Charania'ya göre Seattle için sunulacak teklifler 7 milyar dolar civarında olabilirken, Las Vegas'ta rakamın 10 milyar dolara ulaşması veya bunu aşması bekleniyor.
Charania, "Önümüzdeki birkaç ay içinde nihai teklifler konusunda daha net bir tabloya kavuşacağız. Las Vegas'ta yaklaşık 10 milyar dolar, Seattle'da ise yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde tekliflerle karşılaşabiliriz" dedi.
NBA, takım sayısını 32'ye çıkarmayı hedefliyor ancak Yönetim Kurulu'nun nihai oylamayı ne zaman gerçekleştireceği henüz belli değil. Silver, ligin 2026 yılının sonuna kadar kararlarını vermeyi amaçladığını yineledi ancak genişlemenin kesin olarak onaylanacağı yönünde bir taahhütte bulunmadı.
Sürecin tamamlanması hâlinde Seattle SuperSonics NBA'e geri dönerken, Las Vegas ilk kez bir NBA takımına ev sahipliği yapacak. Potansiyel genişleme takımlarının 2028-29 sezonunda lige katılması hedefleniyor.
Henüz hiçbir genişleme takımı resmen onaylanmazken; salonlar, takım isimleri, genişleme draftı ve kadro kuralları konusunda da nihai kararlar alınmış değil.
NBA'in önümüzdeki aylarda daha ayrıntılı teklifler alması ve aday grupların mali ve operasyonel planlarını incelemesiyle birlikte süreçteki belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.