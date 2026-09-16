16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
22:00
16 Eylül
AC Milan-Benfica
22:00
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
22:00
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
22:00
16 Eylül
Sunderland-Alkmaar
22:00
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
22:00
16 Eylül
Atletico Madrid-Osasuna
20:00
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
20:00
16 Eylül
Barcelona-Racing Santander
22:30
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
22:30
16 Eylül
Everton-Wolves
21:45
16 Eylül
M. United-Brighton
22:00
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
22:00

NBA'in Las Vegas bedeli 10 milyar doları aşabilir

NBA'in Las Vegas ve Seattle'a genişleme süreci daha ileri bir aşamaya taşınırken, Las Vegas için bir sonraki teklif turunun perşembe günü sona ereceği ve nihai tekliflerin kısa süre sonra sunulacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
NBA'in Las Vegas bedeli 10 milyar doları aşabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
NBA'in genişleme sürecine ilişkin çalışmalar hız kazanırken, Las Vegas ve Seattle'ın lige katılması konusunda önümüzdeki birkaç ay içinde daha net bir tablo ortaya çıkması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA Today programında konuşan ESPN'den Shams Charania, lig yönetimi ile NBA Komiseri Adam Silver'ın olası genişleme konusunda "giderek daha ileri aşamalara" geçtiğini söyledi.

Charania, "Las Vegas'taki genişleme takımı için bir sonraki teklif turunun son günü perşembe. Nihai tekliflerin de bundan kısa süre sonra sunulması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Las Vegas'ta kurulabilecek bir genişleme takımının değeri, daha önce süreçle ilişkilendirilen yüksek rakamları da aşabilir. Charania, sunulacak tekliflerin "10 milyar dolara ulaştığını ve potansiyel olarak bu miktarın üzerine çıkabileceğini" belirtti.

Las Vegas'taki süreç şu ana kadar Seattle'a kıyasla daha hızlı ilerledi. Silver, salı günü yaptığı açıklamada Las Vegas için birkaç grubun hâlâ aktif olduğunu ve kısa süre içinde yeni bir teklif turunun gerçekleştirileceğini söyledi. Ancak Silver, bu tekliflerin henüz nihai nitelik taşımayacağının altını çizdi.

NBA, Las Vegas'taki bir takım için kullanılabilecek farklı salon seçeneklerini de değerlendirdi. Silver, çeşitli konumlara ilişkin görüşmelere Patrick Dumont'ın öncülük ettiğini açıkladı. Mevcut T-Mobile Arena'nın kapsamlı biçimde yenilenmesi ve büyük ölçekli yeni eğlence komplekslerinin inşa edilmesi, masadaki seçenekler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte Silver, bir NBA takımına ev sahipliği yapabilecek birden fazla uygun konum bulunduğunu belirterek, salon konusunda erken bir karar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Seattle da NBA'in genişleme planlarının bir parçası olmayı sürdürüyor ancak buradaki süreç Las Vegas'a göre daha yavaş ilerliyor. Silver, NBA'in operasyon ekiplerini Climate Pledge Arena'yı değerlendirmeleri için Seattle'a gönderdiğini açıkladı. Salonu son teknoloji ürünü bir tesis olarak nitelendiren Silver, NBA basketboluna uygun hâle getirilmesi için bazı değişikliklerin gerekebileceğini kaydetti.

İki pazar arasındaki fark, olası takım değerlerine de yansıyor. Charania'ya göre Seattle için sunulacak teklifler 7 milyar dolar civarında olabilirken, Las Vegas'ta rakamın 10 milyar dolara ulaşması veya bunu aşması bekleniyor.

Charania, "Önümüzdeki birkaç ay içinde nihai teklifler konusunda daha net bir tabloya kavuşacağız. Las Vegas'ta yaklaşık 10 milyar dolar, Seattle'da ise yaklaşık 7 milyar dolar seviyesinde tekliflerle karşılaşabiliriz" dedi.

NBA, takım sayısını 32'ye çıkarmayı hedefliyor ancak Yönetim Kurulu'nun nihai oylamayı ne zaman gerçekleştireceği henüz belli değil. Silver, ligin 2026 yılının sonuna kadar kararlarını vermeyi amaçladığını yineledi ancak genişlemenin kesin olarak onaylanacağı yönünde bir taahhütte bulunmadı.

Sürecin tamamlanması hâlinde Seattle SuperSonics NBA'e geri dönerken, Las Vegas ilk kez bir NBA takımına ev sahipliği yapacak. Potansiyel genişleme takımlarının 2028-29 sezonunda lige katılması hedefleniyor.

Henüz hiçbir genişleme takımı resmen onaylanmazken; salonlar, takım isimleri, genişleme draftı ve kadro kuralları konusunda da nihai kararlar alınmış değil.

NBA'in önümüzdeki aylarda daha ayrıntılı teklifler alması ve aday grupların mali ve operasyonel planlarını incelemesiyle birlikte süreçteki belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.