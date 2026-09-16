16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
22:00
16 Eylül
AC Milan-Benfica
22:00
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
22:00
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
22:00
16 Eylül
Sunderland-Alkmaar
22:00
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
22:00
16 Eylül
Atletico Madrid-Osasuna
20:00
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
20:00
16 Eylül
Barcelona-Racing Santander
22:30
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
22:30
16 Eylül
Everton-Wolves
21:45
16 Eylül
M. United-Brighton
22:00
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
22:00

MHK'den hakem kararları analizi: Anthony Taylor tek tek değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin hazırlanan Hakem Kararları Analizi'ni paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 15:42
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
MHK'den hakem kararları analizi: Anthony Taylor tek tek değerlendirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin hazırlanan Hakem Kararları Analizi'ni paylaştı. Seçilen pozisyonlar teknik kriterler doğrultusunda değerlendirilirken, sonuçlar oluşturulan video ile kamuoyuyla paylaşıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İncelenen pozisyonlar ve verilen kararlar şu şekilde:

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE

Mücadelenin 49'uncu dakikasında Mert Müldür'ün yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler, penaltı beklerken oyun devam etmişti. Taylor tarafından yapılan incelemede Mert Müldür'ün kafa vurduktan sonra Goutas'ın müdahale ettiği, hücum oyuncusunun şut çekme veya kafa vuruşu yapma becerisini etkilemediği gerekçesiyle pozisyonun penaltı olmadığı ifade edildi. Taylor ayrıca aynı karşılaşmanın 71'inci dakikasında Talisca'nın şutunda Goutas'ın eline çarpan topta başkent ekibinin oyuncusunun eline temasın minimal seviyede olması ve topun kaleye gitmesini engellemediği, topun yönünü değiştirmediği gerekçesiyle pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ

Alanyaspor'un sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın 7'nci dakikasında Aliti ile Trossard arasında gerçekleşen pozisyonda Alanyasporlu futbolcunun, Trossard'ın başına aşırı güç kullanarak vurduğunu gösteren açık kanıt bulunduğu nedeniyle Aliti'ye kırmızı kart gösterilmesi gerektiği açıklandı. Bu pozisyonda ayrıca VAR'ın maçın hakemini saha içi incelemeye çağırması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca aynı mücadelenin 56'ncı dakikasında siyah-beyazlıların Vlahovic'in yerde kaldığı pozisyonda Aliti'nin müdahalesinin dışarda olduğu ve Beşiktaş lehine serbest vuruş verilmesi gerektiğini ifade edildi. Yine aynı karşılaşmanın son dakikalarında Vlahovic'in Ümit Akdağ ile girdiği pozisyonda iki oyuncunun da karşılıklı olarak birbirilerini çektiği bu nedenle devam kararının doğru olduğu söylendi.

GALATASARAY - GÖZTEPE

MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın incelemeye aldığı diğer bir pozisyon ise Galatasaray'ın Göztepe'yi konuk ettiği karşılaşmanın 59'uncu dakikasında kazandığı penaltı oldu. Osimhen'in sağ ayağını top ile rakibinin sol ayağının arasına yerleştirdiği, Osimhen topa dokunmuş olsa da oyuncular arasındaki temasın savunma oyuncusundan ziyade hücum oyuncusunun hareketinden kaynaklandığı, bacakların birbirine bir miktar temas ettiği ancak gerçek anlamda bir çelme ihlali oluşmadığı, hücum oyuncusunun teması abarttığı dile getirildi. Taylor, pozisyonun penaltı olmadığı yönünde görüş belirtti.

AMED SPORTİF FAALİYETLER - TRABZONSPOR

Amedspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede 45+5'inci dakikada Diagne'nin penaltı atışında kaleci Onana'dan dönen topu Sor, ağlara göndermişti. Ancak Diagne'nin penaltı atışını kullandığı sırada Sor'un ceza sahası içinde olduğu nedeniyle ağlara giden topun geçerlilik kazanmaması gerektiği ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.