16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
22:00
16 Eylül
AC Milan-Benfica
22:00
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
22:00
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
22:00
16 Eylül
Sunderland-Alkmaar
22:00
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
22:00
16 Eylül
Atletico Madrid-Osasuna
20:00
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
20:00
16 Eylül
Barcelona-Racing Santander
22:30
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
22:30
16 Eylül
Everton-Wolves
21:45
16 Eylül
M. United-Brighton
22:00
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
22:00

İşte dört büyüklerin TFF listeleri!

Federasyon, kulüplerin TFF'ye bildirdikleri kadroları açıkladı. İşte dört büyüklerin kadroları...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 16:46 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 17:02
Haber: Sporx.com
İşte dört büyüklerin TFF listeleri!
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Federasyon, kulüplerin TFF'ye bildirdikleri erişime açtı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin açıklamasında, "2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de yer alan kulüplerin Birinci Transfer ve Tescil Dönemi sonrası Resmî A Takım Oyuncu Listeleri, futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF'nin sitesinden yayınlanmıştır." denildi.

GALATASARAY

Abdülkerim Bardakcı, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Davinson Sanchez, Deniz Gül, Bitshiabu, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Rafael Leao, Renato Nhaga, Roland Sallai, Uğurcan Çakır, Victor Osimhen, Wilfried Singo, Yunus Akgün.

FENERBAHÇE

Alaettin Ekici, Archie Brown, Bartuğ Elmaz, Çağrı Hakan Balta, Dorgeles Nene, Ederson Moraes, Mert Günok, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Kojo Peprah Oppong, Marco Asensio, Mason Greenwood, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş, Milan Skriniar, Kerem Aktürkoğlu, Levent Mercan, Nathan Ake, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Ognjen Mimovic, Oğuz Aydın, Ömer Yiğit Tiryakigil, Romelu Lukaku, Tarık Çetin, Vedat Muriqi, Yiğit Efe Demir.

BEŞİKTAŞ

Ahmet Sami Bircan, Alexander Nübel, Emmanuel Agbadou, Can Keleş, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Emir Yaşar, Emirhan Topçu, Ernest Poku, Fabio Miretti, Hyeongyu Oh, Junior Olaitan, İlhan Fakılı, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Leandro Trossard, Amir Murillo, Milot Rashica, Wilfried Ndidi, Orkun Kökçü, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Semih Kılıçsoy, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Vaclav Cerny, Yasin Özcan.

TRABZONSPOR

Ahmet Doğan Yıldırım, Ali Habeşoğlu, Andre Onana, Arseniy Batagov, Cenk Özkaçar, Chibuike Godfrey Nwaiwu, Cihan Çanak, Doğuhan Aral Şimşir, Ebere Paul Onuachu, Ernest Muçi, Fabio Henrique Tavares, Franculino Gluda Dju, Mehmet Umut Nayir, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroglu, Mohamed Salah, Mustafa Eskihellaç, Noah Jose Saviolo, Oğuzhan Ertem, Okay Yokuşlu, Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydın, Sidny Lopes Cabral, Stefan Savic, Jabol - Folcarelli, Wagner Pina.

İşte 4 büyüklerin TFF'ye bildirdikleri kadroları:










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