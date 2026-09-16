Rafael Leao için flaş sözler!

Kariyerinde Milan, Juventus ve Napoli gibi takımların formalarını giyen Jose Altafini, Galatasaray'ın yeni yıldızlarından Rafael Leao ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Altafini, Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Portekizli yıldız için gelen sorunun ardından, "Onu izlemekten bıkmıştım, sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibiydi." sözlerini sarf etti.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Rafael Leao, Galatasaray'a transferinin ardından sarı-kırmızılılarda 3 maçta süre buldu.
Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu Milan'dan 38 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Rafael Leao, Galatasaray'a transferinin ardından sarı-kırmızılılarda 3 maçta süre buldu.