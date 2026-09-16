16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
2-0
16 Eylül
AC Milan-Benfica
0-290'
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
1-2
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
0-090'
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Sunderland-Alkmaar
1-0
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
0-090'
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Atletico Madrid-Osasuna
4-0
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
0-1
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Barcelona-Racing Santander
4-157'
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
0-0ERT
16 Eylül
Everton-Wolves
1-0
16 Eylül
M. United-Brighton
2-390'
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
1-390'

Bizim Çocukların Fransa maçı genel bilet satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 23:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bizim Çocukların Fransa maçı genel bilet satışları başladı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın biletleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları, passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira

Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira

Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira

Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Alt: 1000 lira

Güney Alt: 1000 lira

Kuzey Üst: 1000 lira

Güney Üst: 1000 lira

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