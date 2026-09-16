A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Fransa ile yapacağı mücadelenin genel bilet satışları başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın biletleri passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.
Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları, passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira
Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira
Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira
Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Kuzey Alt: 1000 lira
Güney Alt: 1000 lira
Kuzey Üst: 1000 lira
Güney Üst: 1000 lira
Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları, passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt Orta Bloklar: 3 bin lira
Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 750 lira
Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin 500 lira
Doğu Üst Orta Bloklar: 2 bin 250 lira
Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira
Kuzey Alt: 1000 lira
Güney Alt: 1000 lira
Kuzey Üst: 1000 lira
Güney Üst: 1000 lira