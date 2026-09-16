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Beşiktaş'ın rakibi Omonia, Celta Vigo'yu devirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Omonia, sahasında Celta Vigo'yu Jure Balkovec'in golüyle 1-0 mağlup etti. Kıbrıs temsilcisi, lig aşamasının son haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 21:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın rakibi Omonia, Celta Vigo'yu devirdi!
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UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Omonia ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Neo GSP'de oynanan mücadelede ev sahibi Omonia, Jure Balkovec'in attığı golle Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken, Omonia ikinci yarıda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

BALKOVEC'TEN GALİBİYET GOLÜ

Mücadelenin 88. dakikasında sahneye çıkan Jure Balkovec, Omonia'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde Celta Vigo beraberlik golünü bulamayınca karşılaşma Omonia'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Omonia, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Celta Vigo ise ilk haftayı puansız geçti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Omonia'nın Avrupa Ligi'ndeki fikstüründe Beşiktaş karşılaşması da bulunuyor. Kıbrıs temsilcisi, lig aşamasının 8. ve son haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. UEFA'nın fikstürüne göre mücadele 28 Ocak 2027'de oynanacak.

 

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