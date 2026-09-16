Orhan Ak: 'Puanlarla dönmek istiyoruz'

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma öncesinde kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Orhan Ak, Kocaelispor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.
FENERBAHÇE MAÇINI DEĞERLENDİRDİ
Geçen hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Orhan Ak, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirtti.
Ak, "Bizi oyun içerisinde taraftarımız çok yüksek seviyede tuttu. Devamlı destek verdi. Oyuncularımı kutluyorum. Enerjileri çok yüksek. Kulüp enerjisi çok iyi. Çok iyi çalışıyoruz. Onlardan çok memnunum. Bize her hafta gurur yaşatıyorlar. Bu hafta da bence oyunun ilk yarı belki koparabilirdik. Yakaladığımız net pozisyonlar var. Ama şanslı olduğumuz dakikalar da var. Direkten dönen toplar. Baktığınız zaman 1 puan almak bizim için çok değerli. Aslında ligin her maçı çok zor. Her takım çok iyi. Bugün baktığınız zaman ciddi rakipler var" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ"
Kocaelispor'un özelliklerine dikkat çeken Orhan Ak, "Onlar da çok atletik bir takım. Net bir takım. Zaman çok hızlı gidiyor. Bir maç bitiyor bir maç başlıyor. Hafta kısa. İnşallah oraya gidip yine puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istiyoruz" dedi.
"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"
Takımın ligdeki mevcut durumuyla ilgili soruya da yanıt veren Ak, gelişmeleri gereken noktalar olduğunu söyledi.
"Takımımıza oyun anlamında bakıyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Çok yol katetmemiz lazım. Eksikliklerimiz var. Oyunun belli bölümlerini iyi oynuyoruz, doğru oynuyoruz ama yükseltmemiz lazım."
Orhan Ak, takım içindeki görev anlayışından memnun olduğunu da belirterek, "Genel olarak şu an pozitif taraflarına baktığımız zaman giren çıkan herkes görev anlayışını yapmaya çalışıyor. O bizi mutlu ediyor. Bugün de bu konuları tekrar konuştuk. Futbolda oyun ve oyuncu kendini devamlı geliştirmek zorunda. Biz de her hafta üstüne koyup devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE MAÇINI DEĞERLENDİRDİ
Geçen hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Orhan Ak, güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirtti.
Ak, "Bizi oyun içerisinde taraftarımız çok yüksek seviyede tuttu. Devamlı destek verdi. Oyuncularımı kutluyorum. Enerjileri çok yüksek. Kulüp enerjisi çok iyi. Çok iyi çalışıyoruz. Onlardan çok memnunum. Bize her hafta gurur yaşatıyorlar. Bu hafta da bence oyunun ilk yarı belki koparabilirdik. Yakaladığımız net pozisyonlar var. Ama şanslı olduğumuz dakikalar da var. Direkten dönen toplar. Baktığınız zaman 1 puan almak bizim için çok değerli. Aslında ligin her maçı çok zor. Her takım çok iyi. Bugün baktığınız zaman ciddi rakipler var" ifadelerini kullandı.
"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRMEK İSTİYORUZ"
Kocaelispor'un özelliklerine dikkat çeken Orhan Ak, "Onlar da çok atletik bir takım. Net bir takım. Zaman çok hızlı gidiyor. Bir maç bitiyor bir maç başlıyor. Hafta kısa. İnşallah oraya gidip yine puan ya da puanlar alıp milli araya moralli girmek istiyoruz" dedi.
"DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"
Takımın ligdeki mevcut durumuyla ilgili soruya da yanıt veren Ak, gelişmeleri gereken noktalar olduğunu söyledi.
"Takımımıza oyun anlamında bakıyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Çok yol katetmemiz lazım. Eksikliklerimiz var. Oyunun belli bölümlerini iyi oynuyoruz, doğru oynuyoruz ama yükseltmemiz lazım."
Orhan Ak, takım içindeki görev anlayışından memnun olduğunu da belirterek, "Genel olarak şu an pozitif taraflarına baktığımız zaman giren çıkan herkes görev anlayışını yapmaya çalışıyor. O bizi mutlu ediyor. Bugün de bu konuları tekrar konuştuk. Futbolda oyun ve oyuncu kendini devamlı geliştirmek zorunda. Biz de her hafta üstüne koyup devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.