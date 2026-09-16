Gattuso'dan Tavares için Real Madrid sözleri...

Gennaro Gattuso, Lazio'nun sol beki Nuno Tavares hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Portekizli futbolcunun Real Madrid seviyesinde oynayabilecek yeteneklere sahip olduğunu ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gattuso, Tavares'in potansiyelini anlatırken dikkat çeken bir benzetme yaptı.
"REAL MADRID'DE OYNAMALI"
Gattuso, "Tavares'in Real Madrid'i hak ettiğini her zaman söyledim. Bana, erken yaşta anne babasını kaybeden, büyük bir miras alan ve beş yıl sonra hepsini çarçur eden bir adamı hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.
Tavares'in fiziksel ve teknik özelliklerine vurgu yapan Gattuso, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O, Real Madrid'de oynaması gereken bir oyuncu. Gerekli her şeye sahip: hız, hem sağ hem de sol ayağıyla oynayabilme yeteneği."
"İLGİNÇ BİR KARAKTER"
Portekizli futbolcunun karakterine de değinen Gattuso, "O biraz ilginç bir karakter. Maçtan sonra toparlanmak için zamana ihtiyacı var, ama iyi bir adam; sadece mesajı ona iletmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor" dedi.
Gattuso, DAZN'a yaptığı açıklamada Tavares'in sahip olduğu potansiyelin farkında olduğunu da belirtti.
"Nuno yeteneğinin farkında, sahip olduğu nitelikler sayesinde Real Madrid'de 10-12 yıl geçirebileceğini biliyor. Bizim yapmamız gereken tek şey bunu ona aktarmak."
"REAL MADRID'DE OYNAMALI"
Gattuso, "Tavares'in Real Madrid'i hak ettiğini her zaman söyledim. Bana, erken yaşta anne babasını kaybeden, büyük bir miras alan ve beş yıl sonra hepsini çarçur eden bir adamı hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.
Tavares'in fiziksel ve teknik özelliklerine vurgu yapan Gattuso, sözlerini şöyle sürdürdü:
"O, Real Madrid'de oynaması gereken bir oyuncu. Gerekli her şeye sahip: hız, hem sağ hem de sol ayağıyla oynayabilme yeteneği."
"İLGİNÇ BİR KARAKTER"
Portekizli futbolcunun karakterine de değinen Gattuso, "O biraz ilginç bir karakter. Maçtan sonra toparlanmak için zamana ihtiyacı var, ama iyi bir adam; sadece mesajı ona iletmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor" dedi.
Gattuso, DAZN'a yaptığı açıklamada Tavares'in sahip olduğu potansiyelin farkında olduğunu da belirtti.
"Nuno yeteneğinin farkında, sahip olduğu nitelikler sayesinde Real Madrid'de 10-12 yıl geçirebileceğini biliyor. Bizim yapmamız gereken tek şey bunu ona aktarmak."