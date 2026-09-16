Mardin 1969 Spor'un iki yabancı futbolcusu Zdravko Dimitrov ve Baba Alhassan, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Zdravko Dimitrov, Bulgaristan Milli Takımı'nda, Baba Alhassan ise Uganda Milli Takımı'nda forma giyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1'inci ligde mücadele eden Mardin 1969 Spor, futbolcularının milli takım davetleriyle çifte gurur yaşadı. Kırmızı-lacivertli ekibin futbolcularından Zdravko Dimitrov, Bulgaristan Milli Takımı'na, Baba Alhassan ise Uganda Milli Takımı'na davet edildi. Sezon başından bu yana Mardin 1969 Spor formasıyla ortaya koydukları performansla dikkat çeken iki futbolcunun milli takımlarından davet alması, kulüp camiasında da memnuniyetle karşılandı. Futbolcuların milli takım davetleri ise kulüp tarafından duyuruldu. Dimitrov ve Alhassan, ülkelerinin milli takım kamplarına katılacak.
Mardin 1969 Spor'un iki yıldızına milli davet!
Mardin 1969 Spor'un 2 futbolcusu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
SPORX AI BAKIŞI
Açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Vincenzo Italiano açıkladı: Trossard'dan kötü haber!
-
9
Barcelona, genç yeteneği 2030'a bağladı: 150 milyon euro
-
8
Beşiktaş maçı öncesi Marsilya'da ortalık karıştı!
-
7
Ertuğrul Doğan'dan Burak Yılmaz açıklaması!
-
6
Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü!
-
5
İşte dört büyüklerin TFF listeleri!
-
4
İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku kararı!
-
3
Victor Nelsson: "Bu yüzden ayrıldım"
-
2
Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray maçı iddiası!
-
1
Jose Mourinho'dan Arda Güler için flaş açıklama
- 20:45 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan sert tepki!
- 20:24 Genesio'dan Beşiktaş'a dikkat çeken övgü!
- 20:15 Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den kötü haber!
- 19:26 Mardin 1969 Spor'un iki yıldızına milli davet!
- 19:20 Orhan Ak: "Puanlarla dönmek istiyoruz"
- 19:13 Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'na veda etti!
- 18:41 Gattuso'dan Tavares için Real Madrid sözleri...
- 18:39 Konyaspor'un borcu açıklandı!
- 18:02 Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım için başkanlığı bırakma iddiası!
- 17:46 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
- 17:30 Kocaelispor 4 futbolcunun sağlık durumunu açıkladı!
- 17:04 Trendyol 1. Lig'de 9-15. haftaların programı açıklandı
- 16:46 İşte dört büyüklerin TFF listeleri!
- 16:28 Rafael Leao için flaş sözler!
- 15:42 MHK'den hakem kararları analizi: Anthony Taylor tek tek değerlendirdi
- 15:28 Mert Çetinkaya: "Galatasaray, NBA Avrupa'nın en güçlü adaylarından biri"
- 15:05 Vincenzo Italiano açıkladı: Trossard'dan kötü haber!
- 14:58 Dursun Özbek'ten transfer için itiraf
- 14:51 Murillo'dan De Zerbi itirafı: "Gitmek zorunda kaldım"
- 14:26 Fenerbahçe'den Asensio için açıklama!
- 14:10 Stevens: "Celtics kendi yeni bölümünü yazmaya hazır"
- 14:08 Porter Jr., Nets için iddialı: "50 galibiyeti aşacağız"
- 14:08 George: "Tatum'ın önüne geçmeye değil, ona yardımcı olmaya geldim"
- 14:05 Adam Silver, Las Vegas ve Seattle için genişleme planlarını açıkladı
- 14:01 Clippers'ın hedefi yeniden playoff yarışında yer almak
- 13:58 Kings'in maksimum kontrat planı, Jalen Duren'ın elini güçlendirdi
- 13:58 John Konchar, Knicks'e katıldı
- 13:57 NBA'in Las Vegas bedeli 10 milyar doları aşabilir
- 13:56 Thomas Reis, Trabzonspor'un 13. yabancı teknik direktörü
- 13:51 Selçuk İnan'dan sakatlık açıklaması!
- 13:41 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni
- 13:34 Beşiktaş, Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak
- 13:30 Ertuğrul Doğan: "2-3 önemli takviyeye ihtiyacımız var"
- 13:18 Ertuğrul Doğan'dan Burak Yılmaz açıklaması!
- 13:06 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde konuğu Marsilya
- 12:57 Trabzonspor'dan MHK'ya; "Gözlerine perde iniyor!"
- 12:54 Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray maçı iddiası!
- 12:48 Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması; "Burada mutlu"
- 12:16 Formula 1'de 2027 takvimi açıklandı: Türkiye GP'nin tarihi belli oldu!
- 11:56 Fenerbahçe'de "Ekim" ayı sınavı!
- 11:51 Inter'den Hakan Çalhanoğlu'na teklif
- 11:40 Beşiktaş'ta Leandro Trossard gelişmesi
- 11:19 Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü!
- 11:16 Fenerbahçe'de Ederson güven tazeledi
- 11:14 İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi: N'Golo Kante
- 11:04 Ajax, Bissouma'yı kadrosuna kattı
- 10:56 Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da tarih yazıyor!
- 10:56 Fenerbahçe'nin devre arası hedefi: Yasin Ayari
- 10:49 Vincenzo Italiano, Marsilya maçı için şifreyi verdi
- 10:29 Lionel Messi, veda maçı için milli takım davet edildi
- 10:27 Okan Buruk'tan Rafael Leao'ya destek
- 10:22 Yazarlardan İsmail Kartal ve Gaziantep mağlubiyeti için yanıtlar
- 10:15 Galatasaray'da iki futbolcuya ara ilaç olacak
- 09:57 Yazarlardan Beşiktaş sorusuna yanıt
- 09:55 Galatasaray'da galibiyet makinesi: Okan Buruk!
- 09:42 Galatasaray'da gözler o maçta!
- 09:34 Spor yazarlarından Galatasaray yorumu!
- 09:30 Samsunsporlu Marius Mouandilmadj, Olympiakos'a gitti!
- 09:24 Dusan Vlahovic, Marsilya'yı iple çekiyor!
- 09:11 İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku kararı!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL