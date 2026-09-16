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Mardin 1969 Spor'un iki yıldızına milli davet!

Mardin 1969 Spor'un 2 futbolcusu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 19:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mardin 1969 Spor'un iki yıldızına milli davet!
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Mardin 1969 Spor'un iki yabancı futbolcusu Zdravko Dimitrov ve Baba Alhassan, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Zdravko Dimitrov, Bulgaristan Milli Takımı'nda, Baba Alhassan ise Uganda Milli Takımı'nda forma giyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1'inci ligde mücadele eden Mardin 1969 Spor, futbolcularının milli takım davetleriyle çifte gurur yaşadı. Kırmızı-lacivertli ekibin futbolcularından Zdravko Dimitrov, Bulgaristan Milli Takımı'na, Baba Alhassan ise Uganda Milli Takımı'na davet edildi. Sezon başından bu yana Mardin 1969 Spor formasıyla ortaya koydukları performansla dikkat çeken iki futbolcunun milli takımlarından davet alması, kulüp camiasında da memnuniyetle karşılandı. Futbolcuların milli takım davetleri ise kulüp tarafından duyuruldu. Dimitrov ve Alhassan, ülkelerinin milli takım kamplarına katılacak.

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