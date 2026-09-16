Genesio'dan Beşiktaş'a dikkat çeken övgü!

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Beşiktaş ile Marsilya karşı karşıya gelecek.
Fransa temsilcisinin teknik direktörü Bruno Genesio, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında mücadele ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş ile Marsilya, 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
"GÖRDÜĞÜM EN İYİ ATMOSFER BEŞİKTAŞ STADI'NDA"
Bruno Genesio, Beşiktaş'ın stadındaki atmosferden övgüyle söz ederken 2017 yılında oynanan karşılaşmayı hatırlattı.
"Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi dahil, benim gördüğüm en iyi atmosfer Beşiktaş Stadı'ndaydı. 2017'deki maçtan sonra iki gün boyunca kulaklarım ağrımıştı."
"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ"
Genesio, karşılaşmada bazı oyunculara şans verebileceğini ancak tamamen farklı bir 11'le sahaya çıkmayacaklarını söyledi.
"Yarın, son maçta oynamayan bazı oyunculara şans vermek istiyoruz. Elbette bu, 11 oyuncunun tamamını değiştireceğimiz anlamına gelmiyor. Dengeli bir şekilde bazı değişiklikler yapabiliriz."
"AVRUPA LİGİ'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"
Beşiktaş'ı analiz ettiklerini belirten Marsilya Teknik Direktörü, siyah-beyazlıların taraftar desteğiyle maçlara iyi başladığını ifade etti.
"Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik. Çok kaliteli oyunculara sahipler ve taraftarlarının desteğiyle maçlara çok iyi başlayan bir takım. Açıkça söyleyebilirim ki Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız."
"BİRAZ SABIRA VE ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
Marsilya'nın transfer politikası hakkında da konuşan Genesio, kulübün önceliğinin ekonomik açıdan doğru noktaya gelmek olduğunu dile getirdi.
"Hiç transfer yapmadan Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir takımdan bahsediyoruz. Öncelikle kulübü ekonomik olarak doğru bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Ardından sportif hedefleri ve beklentileri konuşabiliriz. Biraz sabıra ve zamana ihtiyacımız var. Zamanla her şeyi yerine oturtacağız."
Fransa temsilcisinin teknik direktörü Bruno Genesio, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında mücadele ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş ile Marsilya, 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
"GÖRDÜĞÜM EN İYİ ATMOSFER BEŞİKTAŞ STADI'NDA"
Bruno Genesio, Beşiktaş'ın stadındaki atmosferden övgüyle söz ederken 2017 yılında oynanan karşılaşmayı hatırlattı.
"Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi dahil, benim gördüğüm en iyi atmosfer Beşiktaş Stadı'ndaydı. 2017'deki maçtan sonra iki gün boyunca kulaklarım ağrımıştı."
"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ"
Genesio, karşılaşmada bazı oyunculara şans verebileceğini ancak tamamen farklı bir 11'le sahaya çıkmayacaklarını söyledi.
"Yarın, son maçta oynamayan bazı oyunculara şans vermek istiyoruz. Elbette bu, 11 oyuncunun tamamını değiştireceğimiz anlamına gelmiyor. Dengeli bir şekilde bazı değişiklikler yapabiliriz."
"AVRUPA LİGİ'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"
Beşiktaş'ı analiz ettiklerini belirten Marsilya Teknik Direktörü, siyah-beyazlıların taraftar desteğiyle maçlara iyi başladığını ifade etti.
"Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik. Çok kaliteli oyunculara sahipler ve taraftarlarının desteğiyle maçlara çok iyi başlayan bir takım. Açıkça söyleyebilirim ki Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız."
"BİRAZ SABIRA VE ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
Marsilya'nın transfer politikası hakkında da konuşan Genesio, kulübün önceliğinin ekonomik açıdan doğru noktaya gelmek olduğunu dile getirdi.
"Hiç transfer yapmadan Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir takımdan bahsediyoruz. Öncelikle kulübü ekonomik olarak doğru bir noktaya getirmemiz gerekiyor. Ardından sportif hedefleri ve beklentileri konuşabiliriz. Biraz sabıra ve zamana ihtiyacımız var. Zamanla her şeyi yerine oturtacağız."