Sturm Graz, Rennes'e geçit vermedi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sturm Graz ile Rennes karşı karşıya geldi.
Merkur Arena'da oynanan mücadelede iki takım da fileleri havalandıramazken, karşılaşma 0-0 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RENNES'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın 9. dakikasında Rennes, Adrien Thomasson ile golü buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından gol, pozisyonun başlangıcında elle oynama tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.
GOL SESİ ÇIKMADI
Rennes özellikle ilk yarıda rakip kalede daha fazla tehlike oluştururken Sturm Graz kalecisi Daniil Khudyakov önemli kurtarışlara imza attı. İkinci yarıda da iki takımın çabaları sonuç vermedi ve mücadele golsüz tamamlandı.
Bu sonuçla Sturm Graz ve Rennes, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına birer puanla başladı.
Merkur Arena'da oynanan mücadelede iki takım da fileleri havalandıramazken, karşılaşma 0-0 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RENNES'İN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Karşılaşmanın 9. dakikasında Rennes, Adrien Thomasson ile golü buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından gol, pozisyonun başlangıcında elle oynama tespit edilmesi nedeniyle iptal edildi.
GOL SESİ ÇIKMADI
Rennes özellikle ilk yarıda rakip kalede daha fazla tehlike oluştururken Sturm Graz kalecisi Daniil Khudyakov önemli kurtarışlara imza attı. İkinci yarıda da iki takımın çabaları sonuç vermedi ve mücadele golsüz tamamlandı.
Bu sonuçla Sturm Graz ve Rennes, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına birer puanla başladı.