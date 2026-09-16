Everton tek golle turladı: Çeyrek finale yükseldi

EFL Carabao Cup'ta Everton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Everton, sahasında oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
TURU ALCARAZ GETİRDİ
Everton'a galibiyeti ve turu getiren golü Carlos Alcaraz kaydetti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Everton, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederek Carabao Cup'ta çeyrek finale yükseldi.
TURU ALCARAZ GETİRDİ
Everton'a galibiyeti ve turu getiren golü Carlos Alcaraz kaydetti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Everton, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederek Carabao Cup'ta çeyrek finale yükseldi.