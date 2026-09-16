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Barcelona-Racing Santander
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Levante-Athletic Bilbao
0-0ERT
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Everton-Wolves
1-0
16 Eylül
M. United-Brighton
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16 Eylül
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Everton tek golle turladı: Çeyrek finale yükseldi

EFL Carabao Cup'ta Everton, sahasında Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 23:43
Fotoğraf: X.com
Everton tek golle turladı: Çeyrek finale yükseldi
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EFL Carabao Cup'ta Everton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Everton, sahasında oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

TURU ALCARAZ GETİRDİ

Everton'a galibiyeti ve turu getiren golü Carlos Alcaraz kaydetti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Everton, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup ederek Carabao Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

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