Barış Göktürk: 'Bizi Aziz Yıldırım şampiyon yapacak'

Fenerbahçeli Kadınlar Derneği'nin lansman gecesi İstanbul'da düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geceye Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, yöneticiler Volkan Akan, Yasemin Babayiğit, Serkan Sarıyaprak ve İsmail Balcı, Fenerbahçeli Kadınlar Derneği Başkanı Gülsüm Temelli Özel, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ve davetliler katıldı.
"AZİZ YILDIRIM'A GÜVENİYORUZ"
Gecede konuşan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'a güvendiklerini belirterek şampiyonluk vurgusu yaptı.
Göktürk, "Yönetim kurulu seçileli 100 gün civarında oldu. Seçimden önce başkanı göreve davet ettik. Başkan elini taşın altına koydu. Ben bu çağrıyı yapanlardan belki de ilk kişiydim. Aziz Yıldırım'a güveniyoruz, bizi şampiyon yapacağına inanıyoruz. Birlik içinde olalım dediğimde bunu samimiyetle söyledim. Korku yerine umut peşinde koşanlar muvaffak olurlar" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli kadınların kulüpteki önemine de dikkat çeken Göktürk, "Atatürk, 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadınların eseridir' der. Fenerbahçeli sporcularımızın yarısı kadınlardan oluşuyor ama yönetimde çok azlar. Bunu bir özeleştiri olarak almamız lazım" dedi.
Yasemin Babayiğit, Fenerbahçeli kadınlarla daha fazla proje gerçekleştirmek istediklerini belirtirken, Volkan Akan da 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladı.
Gülsüm Temelli Özel ise derneğin kadınların camiada daha fazla yer almasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.
Eda Erdem de Fenerbahçe armasıyla büyüdüğünü belirterek, geçmişten bugüne kulübe iz bırakan kadınların mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.
"AZİZ YILDIRIM'A GÜVENİYORUZ"
Gecede konuşan Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'a güvendiklerini belirterek şampiyonluk vurgusu yaptı.
Göktürk, "Yönetim kurulu seçileli 100 gün civarında oldu. Seçimden önce başkanı göreve davet ettik. Başkan elini taşın altına koydu. Ben bu çağrıyı yapanlardan belki de ilk kişiydim. Aziz Yıldırım'a güveniyoruz, bizi şampiyon yapacağına inanıyoruz. Birlik içinde olalım dediğimde bunu samimiyetle söyledim. Korku yerine umut peşinde koşanlar muvaffak olurlar" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli kadınların kulüpteki önemine de dikkat çeken Göktürk, "Atatürk, 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadınların eseridir' der. Fenerbahçeli sporcularımızın yarısı kadınlardan oluşuyor ama yönetimde çok azlar. Bunu bir özeleştiri olarak almamız lazım" dedi.
Yasemin Babayiğit, Fenerbahçeli kadınlarla daha fazla proje gerçekleştirmek istediklerini belirtirken, Volkan Akan da 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü kutladı.
Gülsüm Temelli Özel ise derneğin kadınların camiada daha fazla yer almasına katkı sağlamasını hedeflediklerini ifade etti.
Eda Erdem de Fenerbahçe armasıyla büyüdüğünü belirterek, geçmişten bugüne kulübe iz bırakan kadınların mirasını gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.