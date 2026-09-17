Fenerbahçe'de Asensio ve çift forvet kararı!

Gaziantep FK ile golsüz berabere kalınmasının ardından Süper Lig'in 5. haftasında puan kaybının 8'e yükselmesine engel olamayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçında sistemini değiştireceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezona 4-2-3-1 ile başlayan, ardından Marco Asensio'nun yokluğunda zaman zaman İsmail - Guendouzi - Kante üçlüsünü sahaya süren Kartal'ın üretkenlik sorununa çözüm bulmak için çift forvete döneceği bildirildi.
EN BÜYÜK ETKEN ASENSIO
Pazar günkü mücadelede iki forvetine aynı anda şans vermeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcının bu kararı almasındaki en önemli etken ise Asensio'nun yokluğunda 10 numarada görev yapan İrfan Can Kahveci'nin istenilen performansı ortaya koyamaması.
Milli futbolcuya daha önceki maçlarda şans vermesine rağmen üretkenlik sorununa çare olamayınca Kartal'ın çift forvete dönme kararı aldığı ifade edildi.
EKİBİYLE TOPLANTI YAPTI
Ekibiyle yaptığı toplantıda bu planını masaya yatıran sarı-lacivertli takımın teknik patronunun, "Asensio kadroda olacak, fakat onu ilk 11'de oynatmak gelecek adına büyük risk olur. Onu maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz daha fazla pozisyona girip, skor üretmek olmalı. Bu yüzden Eyüpspor karşısında çift forvete döneceğiz" diye konuştuğu öğrenildi.
EN BÜYÜK ETKEN ASENSIO
Pazar günkü mücadelede iki forvetine aynı anda şans vermeyi düşünen tecrübeli çalıştırıcının bu kararı almasındaki en önemli etken ise Asensio'nun yokluğunda 10 numarada görev yapan İrfan Can Kahveci'nin istenilen performansı ortaya koyamaması.
Milli futbolcuya daha önceki maçlarda şans vermesine rağmen üretkenlik sorununa çare olamayınca Kartal'ın çift forvete dönme kararı aldığı ifade edildi.
EKİBİYLE TOPLANTI YAPTI
Ekibiyle yaptığı toplantıda bu planını masaya yatıran sarı-lacivertli takımın teknik patronunun, "Asensio kadroda olacak, fakat onu ilk 11'de oynatmak gelecek adına büyük risk olur. Onu maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyorum. Öncelikli hedefimiz daha fazla pozisyona girip, skor üretmek olmalı. Bu yüzden Eyüpspor karşısında çift forvete döneceğiz" diye konuştuğu öğrenildi.