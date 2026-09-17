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1 milyar €'ya 3 kupa 450 milyon €'ya 6 kupa

Transferde 181 milyon Euro'luk yükümlülük altına girilmesine rağmen 5 maçta 8 puan kaybedildi. 11. sıraya inildi. Futbol bütçesinin beşte biriyle devleşen salon branşları ise Avrupa'yı dize getirip şampiyonluklara ambargo koydu. Camia haklı olarak soruyor: Futboldaki bu paralar nereye gidiyor?

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 08:38
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
1 milyar €'ya 3 kupa 450 milyon €'ya 6 kupa
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Fenerbahçe futbolda en son 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. O günden sonra futbola harcanan para 1 milyar Euro'yu aştı. 1 milyar Euro karşılığında da sadece TFF Süper Kupa (2014 ve 2025) ve Türkiye Kupası (2022-23) kazanıldı. Bu transfer sezonuna da şampiyon kadro hayalleriyle girildi. Değişen bir şey yok. Sonuçta 5. hafta sonunda liderin 6 puan gerisinde bir Fenerbahçe, taraftarını yine kahretti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

UMUTLARI BAŞLAMADAN YIKTI

Yönetim sadece bu dönemde kadrosuna kattığı isimler için 181.07 milyon Euro'luk yeni bir yükümlülüğün altına girdi. Bu 181 milyon Euro, erkek basketbol takımının neredeyse 6 yıllık, kadın voleybol takımının ise 25 yıllık toplam bütçesine denk geliyor. Futbolda milyar Euro'ları yutan, istikrarsız ve başarıya hasret kara delik büyüdükçe sarı-lacivertli taraftarların geleceğe dair umutlarını yıkıyor.

TRANSFER ÖĞÜTME MAKİNESİ

Peki, "Futboldaki bu paralar nereye gidiyor?" Son 12 yılda kadın voleybolda sadece 5 hoca değişirken; futbolda tam 17 farklı teknik adam ve 4 sportif direktör göreve geldi. Her gelen teknik direktör kendi sistemini dayattı, 10 yılda 100'den fazla transfer yapıldı. Milyonlarca Euro harcanmasına rağmen ideal omurga ve lider oyuncu eksikliği bir türlü çözülemedi. En vahimi, başarısızlık kanıksandı. 

YENİ YÜKÜMLÜLÜK 181 MİLYON EURO

FUTBOLCU B (Bonservis) TYM (Tahmini Yıllık Maaş) Y (Yıl) ML (Maliyet)
Mason Greenwood 39 6 4 63
Sidiki Cherif* 18 2.5 4 28
Vedat Muriqi 15.5 3.5 3 26
Kojo Peprah Oppong 12 2 4 20
Nathan Ake 8.17 4.5 3 21.67
Romelu Lukaku 6 5 2 16
Adem Yeşilyurt 0.5 0.3 3 1.4
Amara Diouf 1 1.5 5 --
TOPLAM 99.17 24.80 -- 181.07

10 YILLIK GİDER 1.4 MİLYAR EURO

BRANŞ YÖG (Yıllık Ortalama Gider) TH (Tahmini Harcama)
Futbol (Erkek) 90-120M 1 milyar Euro
Basketbol (Erkek) 25-35M 300 milyon Euro
Basketbol (Kadın) 4-7M 55 milyon Euro
Voleybol (Kadın) 6-9M 75 milyon Euro
Voleybol (Erkek) 3-5M 40 milyon Euro
GENEL TOPLAM 131-175M 1 milyar 470 milyon Euro

12 YILDAKİ HOCA SAYILARI

BRANŞ TA (Teknik Adam)
Futbol (Erkek) 17
Basketbol (Erkek) 6
Basketbol (Kadın) 9
Voleybol (Kadın) 5
Voleybol (Erkek) 7
GENEL TOPLAM 44

ŞAMPİYONLUK SAYILARI

BRANŞ LİG YEREL KUPA AVRUPA
Futbol 0 3 Kupa: 2 x TFF Süper Kupa (2014 ve 2025), 1 x Türkiye Kupası (2022-23) 0
Basketbol (Erkek) 7 Lig (15-16, 16-17, 17-18, 21-22, 23-24, 24-25, 25-26) 10 Kupa: 6 x Türkiye Kupası (2015-16, 2018-19, 2019-20, 2023-24, 2024-25, 2025-26), 4 x Cumhurbaşkanlığı Kupası (2013-14, 2016-17, 2017-18, 2025-26) 2 Avrupa Şampiyonluğu: 2 x EuroLeague (2016-2017 ve 2024-25)
Basketbol (Kadın) 9 Lig (15-16, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26) 12 Kupa: 6 x Türkiye Kupası (15, 16, 19, 20, 24, 26), 5 x Cumhurbaşkanlığı Kupası (14, 15, 19, 24, 25) 5 Avrupa Kupası: 3 x EuroLeague Women (22-23, 23-24, 25-26), 2 x FIBA Avrupa Süper Kupası (2023, 2024)
Voleybol (Erkek) 1 Lig (2018-19) 5 Kupa: 3 x Kupa Volley (16-17, 18-19, 24-25), 2 x Şampiyonlar Kupası (2017, 2020) 1 Avrupa Şampiyonluğu: 1 x CEV Challenge Kupası (2013-14)
Voleybol (Kadın) 4 Lig (14-15, 16-17, 22-23, 23-24) 8 Kupa: 4 x Kupa Volley (2014-15, 2016-17, 2023-24, 2024-25), 4 x Şampiyonlar Kupası (15, 22, 24, 25) 1 Avrupa Şampiyonluğu: 1 x CEV Kupası (2013-14)

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

  • YÖNETİMSEL VE TEKNİK İSTİKRAR: 10 yılda futbol takımında 17 farklı teknik adam ve 4 farklı sportif direktör değişti. Sürekli değişen sistemler, takımların taktiksel hafıza ve kimlik oluşturmasını engelledi.

  • BÜTÇE VERİMLİLİĞİ VE REKABET GÜCÜ: Yanlış ve yüksek maliyetli transferler kulübü Finansal Fair-Play (FFP) kıskacına soktu.

  • TRANSFER STRATEJİSİ VE KADRO MÜHENDİSLİĞİ: Her teknik adam değişiminde sil baştan kadrolar kuruldu. 10 yılda 100'den fazla transfer yapılmasına rağmen ideal omurga ve lider oyuncu eksikliği uzun süre çözülemedi.

  • PSİKOLOJİK BASKI VE CAMİA DİNAMİKLERİ: Her kaçan şampiyonluk, camia üzerindeki baskıyı ve travmayı katlayarak artırdı. Sosyal medya baskısı ve iç muhalefet, kırılgan bir takım psikolojisine yol açtı. Camia dağıldı.

  • DIŞ FAKTÖRLER VE LİG REKABETİ: Türk futbolunun kronikleşen yapısal sorunları, hakem tartışmaları, gergin lig atmosferi ve saha dışı faktörler takımı saha içine odaklanmaktan sıklıkla uzaklaştırdı.

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