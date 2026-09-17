1 milyar €'ya 3 kupa 450 milyon €'ya 6 kupa

Fenerbahçe futbolda en son 2013-2014 sezonunda şampiyon oldu. O günden sonra futbola harcanan para 1 milyar Euro'yu aştı. 1 milyar Euro karşılığında da sadece TFF Süper Kupa (2014 ve 2025) ve Türkiye Kupası (2022-23) kazanıldı. Bu transfer sezonuna da şampiyon kadro hayalleriyle girildi. Değişen bir şey yok. Sonuçta 5. hafta sonunda liderin 6 puan gerisinde bir Fenerbahçe, taraftarını yine kahretti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

UMUTLARI BAŞLAMADAN YIKTI





Yönetim sadece bu dönemde kadrosuna kattığı isimler için 181.07 milyon Euro'luk yeni bir yükümlülüğün altına girdi. Bu 181 milyon Euro, erkek basketbol takımının neredeyse 6 yıllık, kadın voleybol takımının ise 25 yıllık toplam bütçesine denk geliyor. Futbolda milyar Euro'ları yutan, istikrarsız ve başarıya hasret kara delik büyüdükçe sarı-lacivertli taraftarların geleceğe dair umutlarını yıkıyor.





TRANSFER ÖĞÜTME MAKİNESİ





Peki, "Futboldaki bu paralar nereye gidiyor?" Son 12 yılda kadın voleybolda sadece 5 hoca değişirken; futbolda tam 17 farklı teknik adam ve 4 sportif direktör göreve geldi. Her gelen teknik direktör kendi sistemini dayattı, 10 yılda 100'den fazla transfer yapıldı. Milyonlarca Euro harcanmasına rağmen ideal omurga ve lider oyuncu eksikliği bir türlü çözülemedi. En vahimi, başarısızlık kanıksandı.





YENİ YÜKÜMLÜLÜK 181 MİLYON EURO





FUTBOLCU B (Bonservis) TYM (Tahmini Yıllık Maaş) Y (Yıl) ML (Maliyet) Mason Greenwood 39 6 4 63 Sidiki Cherif* 18 2.5 4 28 Vedat Muriqi 15.5 3.5 3 26 Kojo Peprah Oppong 12 2 4 20 Nathan Ake 8.17 4.5 3 21.67 Romelu Lukaku 6 5 2 16 Adem Yeşilyurt 0.5 0.3 3 1.4 Amara Diouf 1 1.5 5 -- TOPLAM 99.17 24.80 -- 181.07

10 YILLIK GİDER 1.4 MİLYAR EURO





BRANŞ YÖG (Yıllık Ortalama Gider) TH (Tahmini Harcama) Futbol (Erkek) 90-120M 1 milyar Euro Basketbol (Erkek) 25-35M 300 milyon Euro Basketbol (Kadın) 4-7M 55 milyon Euro Voleybol (Kadın) 6-9M 75 milyon Euro Voleybol (Erkek) 3-5M 40 milyon Euro GENEL TOPLAM 131-175M 1 milyar 470 milyon Euro

12 YILDAKİ HOCA SAYILARI





BRANŞ TA (Teknik Adam) Futbol (Erkek) 17 Basketbol (Erkek) 6 Basketbol (Kadın) 9 Voleybol (Kadın) 5 Voleybol (Erkek) 7 GENEL TOPLAM 44

ŞAMPİYONLUK SAYILARI





BRANŞ LİG YEREL KUPA AVRUPA Futbol 0 3 Kupa: 2 x TFF Süper Kupa (2014 ve 2025), 1 x Türkiye Kupası (2022-23) 0 Basketbol (Erkek) 7 Lig (15-16, 16-17, 17-18, 21-22, 23-24, 24-25, 25-26) 10 Kupa: 6 x Türkiye Kupası (2015-16, 2018-19, 2019-20, 2023-24, 2024-25, 2025-26), 4 x Cumhurbaşkanlığı Kupası (2013-14, 2016-17, 2017-18, 2025-26) 2 Avrupa Şampiyonluğu: 2 x EuroLeague (2016-2017 ve 2024-25) Basketbol (Kadın) 9 Lig (15-16, 17-18, 18-19, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26) 12 Kupa: 6 x Türkiye Kupası (15, 16, 19, 20, 24, 26), 5 x Cumhurbaşkanlığı Kupası (14, 15, 19, 24, 25) 5 Avrupa Kupası: 3 x EuroLeague Women (22-23, 23-24, 25-26), 2 x FIBA Avrupa Süper Kupası (2023, 2024) Voleybol (Erkek) 1 Lig (2018-19) 5 Kupa: 3 x Kupa Volley (16-17, 18-19, 24-25), 2 x Şampiyonlar Kupası (2017, 2020) 1 Avrupa Şampiyonluğu: 1 x CEV Challenge Kupası (2013-14) Voleybol (Kadın) 4 Lig (14-15, 16-17, 22-23, 23-24) 8 Kupa: 4 x Kupa Volley (2014-15, 2016-17, 2023-24, 2024-25), 4 x Şampiyonlar Kupası (15, 22, 24, 25) 1 Avrupa Şampiyonluğu: 1 x CEV Kupası (2013-14)

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ



