Okan Buruk: 'Bu kez Trabzonspor'u yeneceğiz'

Süper Lig'de 13 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da tüm gözler cumartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz sezon 2-1 kaybettiği rakibini bu kez yenmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Deneyimli hocanın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda kritik maçlardan biri olan Trabzonspor maçında yaşadığı yenilgiyi unutamadığı ve o maçı futbolcularına hatırlatarak bu kez kazanmaları gerektiğini ifade ettiği belirtiliyor.
"BUNA İNANIN, SİZE GÜVENİYORUM"
Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan başarılı çalıştırıcının oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Geçtiğimiz sezon Trabzon'da şanssız bir mağlubiyet aldık. Bu kez kazanan taraf biz olacağız. Buna inanın. Size güveniyorum. İyi bir oyun ve ortaya koyacağınız mücadele ile birlikte buradan istediğimiz sonucu alıp geçen sezonki mağlubiyeti telafi edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Deneyimli hocanın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda kritik maçlardan biri olan Trabzonspor maçında yaşadığı yenilgiyi unutamadığı ve o maçı futbolcularına hatırlatarak bu kez kazanmaları gerektiğini ifade ettiği belirtiliyor.
"BUNA İNANIN, SİZE GÜVENİYORUM"
Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan başarılı çalıştırıcının oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Geçtiğimiz sezon Trabzon'da şanssız bir mağlubiyet aldık. Bu kez kazanan taraf biz olacağız. Buna inanın. Size güveniyorum. İyi bir oyun ve ortaya koyacağınız mücadele ile birlikte buradan istediğimiz sonucu alıp geçen sezonki mağlubiyeti telafi edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.