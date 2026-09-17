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Okan Buruk: "Bu kez Trabzonspor'u yeneceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçen sezon mağlup oldukları Trabzon maçını unutamadığı ve cumartesi günkü karşılaşmaya oyuncularını özel hazırladığı öğrenildi. Buruk'un futbolculara "Bu kez yeneceğiz. Buna inanın" dediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 09:01
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Bu kez Trabzonspor'u yeneceğiz'
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Süper Lig'de 13 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da tüm gözler cumartesi günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçına çevrilmiş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz sezon 2-1 kaybettiği rakibini bu kez yenmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Deneyimli hocanın geçtiğimiz sezon şampiyonluk yolunda kritik maçlardan biri olan Trabzonspor maçında yaşadığı yenilgiyi unutamadığı ve o maçı futbolcularına hatırlatarak bu kez kazanmaları gerektiğini ifade ettiği belirtiliyor.

"BUNA İNANIN, SİZE GÜVENİYORUM"

Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan başarılı çalıştırıcının oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Geçtiğimiz sezon Trabzon'da şanssız bir mağlubiyet aldık. Bu kez kazanan taraf biz olacağız. Buna inanın. Size güveniyorum. İyi bir oyun ve ortaya koyacağınız mücadele ile birlikte buradan istediğimiz sonucu alıp geçen sezonki mağlubiyeti telafi edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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