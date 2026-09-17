Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ile özel görüşme

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sezona iyi başlamayan Barış Alper Yılmaz'la özel bir görüşme gerçekleştirdi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Bu sezon birden fazla bölgede şans verdiği milli yıldızla yaptığı görüşmede ona duyduğu güveni dile getiren Buruk, Trabzonspor deplasmanında da Barış Alper'i sahaya ilk 11'de sürmeye hazırlanıyor.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçın 5'ine ilk 11 çıkan milli oyuncu skor katkısı üretemedi.
Bu sezon birden fazla bölgede şans verdiği milli yıldızla yaptığı görüşmede ona duyduğu güveni dile getiren Buruk, Trabzonspor deplasmanında da Barış Alper'i sahaya ilk 11'de sürmeye hazırlanıyor.
BU SEZON SKOR KATKISI YOK
Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçın 5'ine ilk 11 çıkan milli oyuncu skor katkısı üretemedi.