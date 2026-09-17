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Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ile özel görüşme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezona istediği başlangıcı yapamayan Barış Alper Yılmaz'la özel bir görüşme yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 09:50
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz ile özel görüşme
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sezona iyi başlamayan Barış Alper Yılmaz'la özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu sezon birden fazla bölgede şans verdiği milli yıldızla yaptığı görüşmede ona duyduğu güveni dile getiren Buruk, Trabzonspor deplasmanında da Barış Alper'i sahaya ilk 11'de sürmeye hazırlanıyor.

BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maçın 5'ine ilk 11 çıkan milli oyuncu skor katkısı üretemedi.
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