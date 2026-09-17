Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 müsabakayla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın açılış karşılaşmasında Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şu şekilde:
- 18 Eylül Cuma:
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Muğla Atatürk)
- 19 Eylül Cumartesi:
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman Şehir)
- 20 Eylül Pazar:
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)
17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor (21 Kasım Şehir)
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK (Antalya)
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şu şekilde:
- 18 Eylül Cuma:
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Muğla Atatürk)
- 19 Eylül Cumartesi:
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman Şehir)
- 20 Eylül Pazar:
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)
17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor (21 Kasım Şehir)
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK (Antalya)