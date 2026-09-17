17 Eylül
Beşiktaş-Marsilya
22:00
17 Eylül
Levski-RB Salzburg
19:45
17 Eylül
OFI Crete-Hoffenheim
19:45
17 Eylül
Viktoria Plzen-Union St.Gilloise
22:00
17 Eylül
Lillestroem-Torreense
22:00
17 Eylül
C.Palace-Lech Poznan
22:00
17 Eylül
Celtic-Ferencvaros
22:00
17 Eylül
Juventus-NEC Nijmegen
22:00
17 Eylül
Real Sociedad-Bournemouth
22:00
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
0-0ERT
17 Eylül
Real Betis-Getafe
20:00
17 Eylül
Malaga-Villarreal
22:30
17 Eylül
M.City-Norwich City
21:30

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol 1. Lig'de 8. hafta, 18 Eylül Cuma günü oynanacak Bandırmaspor-Ümraniyespor ve Muğlaspor-Iğdır FK karşılaşmalarıyla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Eylül 2026 13:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'de 8. haftanın perdesi yarın oynanacak 2 müsabakayla açılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haftanın açılış karşılaşmasında Bandırmaspor, Eminevim Ümraniyespor'u konuk edecek. Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şu şekilde:

- 18 Eylül Cuma:

16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Muğla Atatürk)

- 19 Eylül Cumartesi:

17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor (Aktepe)

17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)

20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor (Batman Şehir)

- 20 Eylül Pazar:

17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK (Pendik)

17.00 Manisa FK-İstanbulspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor (21 Kasım Şehir)

20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor FK (Antalya)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.